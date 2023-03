SPEKTAKL U SREMSKOJ MITROVICI: Crvena zvezda nadigrala Radnički - 90 minuta odličnog fudbala

U Sremskoj Mitrovici na terenu Fudbalskog kluba “Radnički” odigrana je utakmica osmine finala između ovog tima i FK “Crvena zvezda”. Iako su domaći vodili većinu prvog poluvremena 1:0, “Zvezda” je do kraja poluvremena izjednačila, a nakon toga i okrenula rezultat u svoju korist, te je meč završen rezulatom 3:1 za “Crvenu zvezdu”. Ljubitelji fudbala iz Sremske Mitrovice, kao i navijači crveno-belih imali su priliku da gledaju odličan fudbalski meč na kojem je postignuto čak četiri gola.

1 / 5 Foto: Sremska Mitrovica živi

“Pre svega bih čestitao ekipi “Radničkog” i mom kolegi na jednoj dobroj pripremljenoj, taktički čvrstoj utakmici, takmičarskoj utakmici. Mislim da smo ušli u utakmicu malo sa visine, a ja to ne volim. To vam se uvek vrati i to je bio jedan scenario do 25-og, 30-og minuta gde smo jalovi, gde nismo na maksimumu, da ne kažem da nismo ni blizu maksimuma, a ekipa “Radničkog” je jako organizovana, čvrsta, dobro stoji u bloku i naravno, može uvek da se desi greška. Greška kao greška, nije bitno, bitan je taj odnos. Nakon tog gola smo opet ubacili u jednu brzinu više i imali smo i bolje pozicije i bliži smo bili njihovom šesnaestercu i bolje reakcije nakon oduzete lopte. Drugi gol je nama dao neku mirnoću i treći je rešio utakmicu. Najbitnije da smo prošli, jer sam milion puta igrao i vodio ovakve utakmice gde ne prođete i posle vam bude žao, tako da to Mogu da čestitam igračima, puno stvari koje moramo bolje”, rekao je nakon utakmice Miloš Milojević, trener “Crvene zvezde”.

Kvalitet igre ne spori ni trener sremskomitrovačkog “Radničkog” koji je zadovoljan igrom i navodi da su sledeće dve utakmice za njegov tim primarnije: “Sve čestitke “Crvenoj zvezdi” na prolazu, jedna utakmica kakvu sam ja i očekivao. Nemoguće da “Crvena zveda” ima veći motiv od “Radničkog”, a mi smo računali na tu kartu i dosta smo se dobro i nosili. To je sve funkcionisalo vrlo dobro, imali smo i jedan dobar i lep rezultat. Mi smo prvo poluvreme odigrali sasvim korektno. Primarna nam je sledeća utakmica i ona posle nje, a ova nam je poslužila samo da momci odigraju jednu dobru igru, da budu zadovoljni, kao i publika koja je videla četiri gola. Ne igra se svaki dan protiv “Crvene zvezde” i “Partizana”. Nismo imali više šanse niti snage protiv “Crvene zvezde”. Oni su ubacili u treću brzinu i dali su golova koliko je bilo potrebno. Sve čestitke još jednom “Crvenoj zvezdi” i sve čestitke mojim igračima na zalaganju i tako se igra za “Radnički” i tako će se igrati”, zaključio je Darko Tešović, trener “Radničkog” iz Sremske Mitrovice.