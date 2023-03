OBRADOVIĆ PRED OLIMPIJAKOS: Moraćemo da igramo odbranu 24 sekunde

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da njegovu ekipu očekuje težak posao protiv Olimpijakosa i istakao da će crno-beli u predstojećem meču Evrolige morati da igraju odbranu 24 sekunde.

"Verovatno najteži mogući protivnik iz mnogo razloga. Igraju izvanredno. Za ovo vreme dok smo mi pauzirali odigrali su dve utakmice u grčkom prvenstvu veoma dobro, na način na koji i inače igraju", rekao je Obradović, prenosi klub.

Košarkaši Partizana dočekuju u petak ekipu Olimpijakosa, u utakmici 30. kola Evrolige.

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Crno-beli su trenutno sedmi na tabeli Evrolige sa 16 pobeda i 13 poraza, dok je Olimpijakos prvi sa skorom 21/8.

"Olimpijakos je ekipa o kojoj se sve zna. Sem primarnog kontranapada, tu je napad '5 na 5', igraju zaista izvanredno sa veliki protokom lopte i nema praktično nijednog šuta koji nije izgrađen i koji nije dobar šut", rekao je Obradović.

"Prva stvar koju treba da shvatimo je da ćemo igrati odbranu 24 sekunde i da budemo spremni na to. Što se tiče njihove odbrane, tu su takođe neke zamke u pitanju, probali smo na ova četiri treninga da to pripremimo, pa ćemo videti kako će to da izgleda na utakmici", istakao je Obradović.

Utakmica Partizan - Olimpijakos na programu je u petak od 20.00 u Beogradskoj areni.

