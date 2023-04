OBRADOVIĆ POSLE DRAMATIČNE POBEDE: Da se ne zavaramo, znamo šta je KLJUČNI RAZLOG ovakve završnice!

Košarkaši Partizana posle neverovatne drame savladali su Budućnost u Podgorici rezultatom 83:82 i obezbedili prvo mesto pred plej-of.

Trener Partizana Željko Obradović bio je zadovoljan pobedom, ali ne i igrom svoje ekipe.

"Čestitam mojim igračima što smo završili sezonu na prvom mestu pred plej-of. bio je to veliki cilj koji je bio ispred nas. Znali smo da protiv Budućnosti, posle promene trenera, da će biti teška utakmica. Prvo poluvreme smo kontrolisali utakmicu, a najnekoncentrisaniji smo bili kada smo imali najveću prednost. Grin je bio odličan, ja ga poznajem jer je bio moj igrač. Ako ti jedan igrač da 31 poen i ima dve asistencije, onda je jasno koliko smo slabo branili njegovu igru. On je ponekad ubacivao i preko ruke što je bilo veoma teško. kako god, ekipa koja pretenduje da uradi nešto, ne može na sebi da dozvoli da primi tri poena, posle toga napravi nameran faul i da se vraćamo i primamo koš i faul. To su stvari koje su uticale na sve što se dešavalo. Jedan ubačen penal je sve odlučio. Čestitam ekipi Budućnosti i, kao i uvek, hvala navijačima Budućnosti na veoma toplom dočeku", rekao je Željko Obradović.

Partizan je nesvojstveno procentima iz ove sezone promašio dosta slobodnih bacanja.

"I to je naravno stvar koncentracije. Ako visoki igrači šutiraju kao Lesor 5/10 i Smailagić 074, šta da se priča. Kada si ti na liniji slobodnih bacanja, a ne možeš da ubaciš penal. Ima lek i za to. na treningu se rešava i zna se šta svaki promašaj znači. Tako, radićemo sigurno i na tom", objasnio je trener Partizana.

Sledi veliki duel protiv Real Madrida.

"Da se ne zavaravamo, koncentracija je bila problem, možemo da pričamo sedam dana o tome, ali je ključni razlog Real Madrid, jer je ekipa mislima već u seriji koja nas očekuje u TOP 8 fazi Evrolige. Odmah se okrećemo Realu, sutra ujutro idemo na trening, od ovog momenta je sve podređeno velikom okršaju koji nas očekuje. Šta očekujem protiv Reala? Borićemo se, a dosta toga će zavisiti i od sastava tima iz Madrida", zaključio je Obradović.

Kurir sport