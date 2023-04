"REAL OVO NE PAMTI U SVOJOJ ISTORIJI" Gajić o haosu u Madridu: Tukli su od početka, NISU MOGLI DA VERUJU ŠTA IM RADI PARTIZAN

Nemile scene na drugoj utakmici četvrtfinalne serije Evrolige između Real Madrida i Partizana, pošto su košarkaši koji su se našli na terenu potukli pred kraj poslednje deonice.

Sve je počelo nakon što je Ljulj napravio izuzetno grub faul nad Panterom, a kapiten Partizana je odreagovao i zaleteo se ka iskusnom španskom beku. Nije ga udario, ali su na njega skočili brojni košarkaši Reala. Na podu je ostao Dante Egzum, koji je evidentno prošao najgore, pošto ne može da se osloni na nogu.

foto: EPA/Juan Carlos Hidalgo

foto: Kurir tv

Poraz i nemoć Reala

- Bio je to rat, košarkaški, pa fizički obračun. Scene, koje niko ne želi da gleda na košarkaškim terenima, ili uopšte u sportu. Košarkaši Reala nisu mogli da podnesu poraz - sportski. Mislim da se u njihovoj istoriji nije desilo da ih jedna ekipa "razbije" u tri dana dva puta. To je izraz jedne nemoći njihovih igrača i tima koji vredi tri puta više nego Partizan - rekao je.

Zabrinutost za Dantea Egzuma je najveća, nastavlja Gajić u razgovoru s voditeljkom Oljom Lazarević.

- Pitanje je da li će on biti sposoban da igra u narednoj utakmici, jer je on jedan od najbitnijih igrača Partizana. Sigurno će biti suspenzija. Evroliga će doneti odluke. Jabusele je zaslužio suspenziju i to dužu, ali videćemo. Partizan vodi 2:0 i sad se suočava sa time da neko od igrača bude suspendovan, što nikako nije dobro. Sve je počelo sa grubim faulom Ljulja nad Panterom, koji nije trebalo da odreaguje tako. Videli ste da su oni Pantera "tukli" pre toga, jakim faulima i sigurno da više nije mogao da se suzdrži. On se uneo u lice Ljulju i krenuo na njega, ali nije ga udario - kaže Gajić, nastavivši:

- Real uopšte nije imao šanse, samo je bilo pitanje sa kojom će razlikom završiti. Očigledno da Partizan ima rešenje za Real, kako god. Ni u najluđim snovima niko nije očekivao dve pobede. Ovo je prava senzacija, ali su sve to zaslužili. Željko Obradović ima timove koji uglavnom igraju slabije na početku sezone, a u ovom delu dolaze na pik nivo, ali sve je pitanje u kakvim ćemo sastavima gledati te ekipe i znaćemo danas ko će biti suspendovan.

