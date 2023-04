Evroliga je odredila kazne akterima masovne tuče na drugoj utakmici četvrtfinala plej-ofa između Real Madrida i Partizana.

Podigla se velika prašina, a svoje mišljenje izneo je i legendarni košarkaški trener Vlade Đurović.

Đurović smatra da je za Partizan bolje da izgubi prvi meč u Beogradu i da pobedi u drugom i da ukupnim rezultatom 3:1 ode na Fajnal for u Kaunas, jer bi onda imao kompletan tim i Kevina Pantera na raspolaganju u potencijalnom polufinalu protiv najverovatnije Barselone.

Ovakveim kalkulacijama bave se i mnogi navijači Partizana.

Kevin Panter je dobio suspenziju od dva meča, a Matijas Lesor neće igrati na jednom.

"Nažalost, pobediće Partizan. Prvo tako je publika naelektrisana... ", počeo je Đurović u gostovanju je na RTS-u u emisiji "Oko magazin", kod novinara Gorislava Papića nakon čega ga je voditelj prekinuo.

"Mislite na sreću će pobediti Partizan? - upitao je on.

- Ne, nažalost, ja kažem, jer onda neće igrati Panter u prvoj utakmici protiv Barselone. Niste me dobro shvatili. Ja bih voleo da Partizan izgubi prvu, a da drugu dobije, da istekne kazna Panteru, jer mi govorimo o Željku - nastavio je Đurović, a zatim detaljnije obrazložio koliko je Obradović bitan za ovakve mečeve.

foto: EPA/Juan Carlos Hidalgo

"On se u ovakvim utakmicama oseća kao riba u vodi. Ja sam mu malo bio i trener. On ovakve utakmice dobija. Finala, polufinala, to se ne igra, to se dobija. On protiv Igokee i Zadra je običan trener, ali kada dođu neke ovakve utakmice, on nešto ima i to je nešto što bih stalno govorio igračima. Ja mislim da bar osam igrača Partizana ne zna kako se zove trener Reala. Trener recimo Žalgirisa, ko zna kako se zove. Dođi samo do dva minuta pred kraj da budemo egal i samo pustite Željka. Kada dođe Željko do Fajnal fora, on će ga dobiti. Ali bez Pantera neće. Zato kažem da je bolje da izgubi treću utakmicu. Ne možeš da izgubiš i neće je izgubiti, to je najgore, jer niko ne voli da izgubi, neće ni publika dati da se izgubi"

"Smajli i Ledej će da kontrolišu skok. Igrači Reala treba da istrpe tu atmosferu, plašim se da ne budu neki upaljači ili flaša vode, da ne bude neka suspenzija. Jabuseleu je bolje što nije došao, on se spasao, ne znam kako bi ostao živ ovde. Partizan dobija, ide sigurno u Kaunas", zaključio je Đurović.

Kurir sport