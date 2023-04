"JABUSELE JE ISPAO JAJE" Vaso Bakočević ŽESTOKO OPLEO po Realovom divljaku: Može da svrati do mene - obećavam neće ga niko tući!

Senku na meč Real Madrida i Partizana bacio je sukob košarkaša na terenu, a posebno divljački potez Geršona Jabuselea koji je teško povredio Dantea Egzuma.

Minut i 40 sekundi pre kraja utakmice došlo je do velike tuče na terenu, nakon što je Ljulj napravio grublji prekršaj na Panteru, koji je odgovorio.

Igrač Reala Geršon Jabusele je posle toga naleteo na Pantera, a zatim je rvačkim zahvatom oborio Egzuma, koji je povredio skočni zglob leve noge, a zaradio je i veliku posekotinu na ramenu.

Guerschon Yabusele slamming down Dante Exum 😳 pic.twitter.com/iEvAtsGZgk — BasketNews (@BasketNews_com) April 27, 2023

Potez koji je izveo francuski košarkaš izaziva pažnju već dva dana, a o dešavanjima sa parketa oglasio se i jedan od najkontroverznijih MMA boraca u regionu Vaso Bakočević.

On je iskoristio je priliku da Jabuselea pozove na "sparing", odnosno trening na kojem će mu malo detaljnije objasniti šta je to rvanje.

"Vidi se da Jabusele ima rvačku prošlost, uzeo je leđa igraču Partizana, spojio over-under i bacio ga tehnički poprilično dobro... Da je prišao jos malo kukovima i 'upucao' više snage u ovo bacanje mogao je biti to dobar 'suplex' ali i ovako je odradio posao... Jeste zabranjeno u košarci, ali meni se sviđa. Obožavam da gledam ovakve stvari u svakom muškom sportu”, rekao je Bakočević za Meridian sport.

"Sa obzirom na to da je Jabusele ispao 'jaje' i napao momka sa leđa, a posle glumio mangupa može da svrati do mene u klub da mu objasnimo kako se rva. Obećavam neće ga niko tući i udarati - samo rvanje. Ipak je to njegov bekgraund”, zaključio je MMA borac.

(Kurir sport/Meridian Sport)