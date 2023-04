POTRESI U REGIONU! Golman Vardara najavio TUŽBU: Čovek koji zna da postoji mnogo tragova počinjenog zločina...

Golman Rukometnog kluba Vardar iz Skoplja Borko Rustovski najavio je da će tužiti Olimpijski komitet Severne Makedonije (OKSM) pred Međunarodnim sudom za sportsku arbitražu u Lozani zbog suspenzije koju mu je izrekao.

Ristovski je na konferenciji za novinare rekao da je posle konsultacija sa advokatskim timom doneo odluku da tuži OKSM pred Međunarodnim sudom za sportsku arbitražu i da iznos odštete od 180.000 do 230.000 evra pokloni rukometnom i fudbalskom klubu Vardar.

Olimpijski komitet Severne Makedonije je 24. aprila objavio da je suspendvao Ristovskog jer je "kao predstavnik političke stranke u jednoj televizijskoj emisiji iznosio grube laži, klevete i širio neistine na račun predsednika OKSM Daniela Dimevskog, koje bi mogle biti štetne i po taj komitet, federacije članice i sportiste".

Zabranu da četiri godine "radi u olimpijskim sportovima", koji mu je izrekao OKSM, golman RK Vardar i nekadašnji reprezentativac nazvao je pravno neodrživom kaznom, iza koje se krije predsednik tog komiteta u pokušaju da ga zastraši i ućutka.

"Izrečena kazna je zasnovana na strahu i nemoći i nije pravno utemeljena. Dimevski možda misli da će me ovom kaznom odvratiti od namere da završim ono što sam započeo. Čovek koji zna da postoji mnogo tragova počinjenog zločina, posle jednog mog televizijskog gostovanja, odlučio je da se sakrije iza OKSM i time je ovu instituciju doveo u podređenu situaciju", rekao je Ristovski.

Predstavljajući novinarima dokumenta koja, prema prema njemu, sadrže nelegalne aktivnosti predsednika OKSM, Ristovski je istakao je da će ga izrečena suspenzija samo dodatno motivisati u ličnoj borbi za uklanjanje ljudi poput Dimevskog iz makedonskog sporta.

"To je moja lična borba, da takve ljude izbacim iz sporta. Mislim da se Danijel Dimevski precenio, trebalo bi dobro da ponaje čoveka koga napada. Možda je mislio da će me ućutkati, ali mi je samo dao snagu da izađem sa svim dokumentima. Ne znam s kim je sada imao posla, ali znam sebe i neću odustati od namere da on više ne bude u makedonskom sportu", rekao je Ristovski, a prenela agencija MIA.

(Kurir sport)