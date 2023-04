"KAKVE KALUKACIJE - IDEMO NA POBEDU U TREĆOJ UTAKMICI" Ostoja Mijailović o SVEMU: Dođite na Kalemegdan, platiću pivo!

Prvi čovek košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović govorio je o aktuelnim temama u Jutarnjem programu TV Prva.

Najpre se dotakao dešavanja na drugoj utakmici četvrtfinalne serije Evrolige protiv Reala, koja je prekinuta pri rezultatu 95:80 za beogradske crno-bele.

"Žao mi je to što se dogodilo u drugoj utakmici. Mi smo na fer i pošten način smo izborili pobedu. Taj nemili doagađaj, mi smo već vodili 15 razlike. Sve vreme smo igrali bolje, nijednom nismo gubili. Nažalost takve stvari se događaju, nije im mesto na parketu. Od strane Reala smo bili jako dobro dočekani. Bio sam tik uz ekipu, osetilo se da će se dogoditi nešto u zadnjih pet minuta. Videla se nervoza kod njihovih igrača. Imali smo slučaj sa Lesorom, koji je kažnjen sa tri utakmice u ABA ligi. Mogli smo da izgubimo dve utakmice zbog njihovog odsustva. Partizan ima kratak roster. Nemamo prava da se žalimo, prihvatamo Evroligu i ABA ligu. Poštujemo kaznu, da li je pravedna ili ne… Pobediti dve utakmice u Madridu, veliki je uspeh za srpski klub, našu košarku. Nije se dogodilo da ih dva puta pobede dve utakmice u Madridu. Daće Bog da odemo na Fajnal-for", rekao je Mijailović.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Partizan će naredni meč igrati bez Kevina Pantera i Matijasa Lesora, a možda i bez povređenog Dantea Egzuma.

"Možda i tri, Eguzm je povređen,kojem pokušavamo da saniramo povredu. Za Željka kao trenera će biti težak zadatak. Bile su kalkulacije da li će Panter igrati protiv Barselone, da mi namerno izgubimo treću. To se neće dogoditi, ići ćemo na pobedu u trećoj utakmici. Ako smo dva puta pobedili u Madridu, bez obzira što smo hendikepirani odsustvom dva ili tri ključna igrača, ali ćemo se boriti za odlazak na Fajnal for. Zaslužili smo, navijači su zaslužili. Imate 400.000 navijača u regularnom delu sezone, to je veliki uspeh za NBA ekipe, a ne za beogradsku ekipu. Oni zaslužuju da se borimo do zadnjeg atoma snage da odemo na F4".

"Egzum je igrač velikog srca, igra uvek na 110 odsto. Daće sve od sebe. Ako naš medicinski tim sanira povredu, on će sigurno na granici bola da igra. Moramo da vodimo računa o zdravlju igrača. Taj igrač nam treba, on je u punom jeku karijere. Ne smemo da rizikujemo. Ako uspemo da saniramo povredu, značiće nam mnogo. Pukla mu je tetiva na prstu na nozi. Napukla je… To je pitanje medicinskog tima i procene doktora".

foto: Screenshot

Mijailović ističe da je Real prijateljski klub uprkos svemu.

"Moram da kažem, Real je jedan od šest klubova koji je glasao da Partizan igra Evroligu. To nećemo nikad zaboraviti Realu, kao ni ostalim klubovima koji su glasali za nas. Željko je sa Realom osvojio jednu titulu Evrolige. Ova situacija, nesportsko ponašanje mora biti kažnjeno. Klubovi moraju da plate. Savet je da se ovakve stvari ne dešavaju, nekima mogu životi, karijere da budu ugroženi. Morate da ptihvatite pobedu kao i poraze. Prošle godine smo ispali iz Evrokupa u zadnjoj sekundi. Šta je trebalo, da napravimo incident? Igrači su borci, daju sve od sebe. To je trenutak koji se dogodi, a svima bude kasnije žao. To se sve dogodilo u 10 sekundi. To je greška aktera učesnika. To ne sme da se događa".

foto: EPA/Juan Carlos Hidalgo

Karata za meč više nema.

"Zamolio bih sve koji zovu klub… Jednostavno nemamo karata. Zbog kazni Evrolige ne možemo da prodamo stojeća mesta. Imamo 20.400 karata. Žao mi je ljudi koji ne mogu da dođu da gledaju. Ko ne može da kupi, na Kalemegdanu na našim terenima ćemo organizovati velike video bim. Organizovaćemo mini festival. Doći će više hiljada naših navijača. Ako dobijemo, videću sa Željkom i igračima da tu proslavimo pobedu. Svima koji dođu na Kalemegdan, platiću pivo. Ove sezone smo napravili čudo, oborili smo sve moguće rekorde, posete, sezonske karte… Preći ćemo pola miliona u oba takmičenja. Prihodovaćemo preko šest miliona evra od karata. To je velika stvar. Bićemo drugi po zaradi kada je evropska košarka u pitanju. Prvi je Makabi".

Od Evrolige i karata Partizan je zaradio osam miliona evra.

"Nagrada od Evrolige je negde oko 2 miliona. Imamo podršku države kao i svih prethodnih godina, imamo sponzore privatnih sponzora. Pokrenuli smo crno-beli butik ispred Arene. Kada je dan utakmice, imamo preko 15.000 evra pazara".

Partizan prikuplja sredstva za vraćanje poreskog duga.

"Smislili smo akciju. Do ovog trenutka smo prikupili nešto više od milion i po evra. Hvala svim ljudima koji su donirali novac, članovima upravnog odbora koji su dali 800.000 evra. Uradićemo sa ovom akcijom nešto što niko nije uradio u istoriji evropskog sporta. Trajaće još dve nedelje. Prikupićemo veliki broj sredstava. Sešćemo i napraviti plan kako da vratimo poreski dug. To je fer prema državi koja ulaže u sport", istakao je Mijailović.

(Kurir sport/TV Prva/B92)