PROVOKATOR PONOVO "PALI VATRU"! Ljulj se osvrnuo na brutalnu tuču u Madridu, pa poslao poruku - Daćemo sve od sebe da pobedimo!

Sutra od 20 sati i 30 minuta košarkaši Partizana i Reala u beogradskoj "Štark areni" igraju treći meč plej-ofa Evrolige, a strasti pred ovu utakmicu se ne smiruju.

Haos se dogodio na drugoj utakmici pomenutih klubova, kada je nastala opšta tuča na parketu, a sve je zakuvao plejmejker madridske ekipe, Serhio Ljulj.

On se danas najpre oglasio putem društvenih mreža, a potom je i dao izjavu za špansku "Marku", i tom prilikom se osvrnuo na haos koji se dogodio u prestonici Španije.

- To su stvari koje izmiču kontroli i to je bila potpuna katastrofa na sve strane. Nažalost desilo se, ne možemo nazad. Svi su se izvinili, sankcije koje su uvedene se poštuju i to je to. Morate zaboravi što pre i da se ne ponovi, sada samo priča o košarci - rekao je Ljulj ui dodao:

- Da, oslabljeni smo, ne zbog sankcija, već zbog onoga što se desilo. Na kraju ima mnogo tenzije u tim utakmicama, mnogo emocija, oni koji su igrali košarku ili se bavili sportom znaju da je to ponekad veoma teško kontrolisati i nažalost, to se desilo. Ništa ne opravdavam, ali sada to moramo zaboraviti i pokušati da igramo dobru košarku u utorak.

Ljulj ističe da će njegova ekipa dati sve od sebe da pobedi sutra u Beogradu.

- Ekipa je okrenuta ka utakmici protiv Partizana i mi ćemo pokušati da preokrenemo taj plej-of koji je bio veoma težak za nas. Znamo da neće biti lako, oni igraju kod kuće, pred svojim navijačima, ali mi ćemo se boriti do kraja, to traži ovaj dres i pokušaćemo da odigramo dobru utakmicu, da pobedimo, a ako to uradimo, razmišljamo o četvrtom meču.

