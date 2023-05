"OGROMAN JE! IMA TU SRPSKU SNAGU" Pljušte hvalospevi "preko bare": Američke NBA zvezde fascinirane Jokićem! (VIDEO)

Američki NBA asovi Karl Entoni Tauns i Pol Džordž nisu štedeli hvalospeve na račun maestralnog srpskog košarkaša Nikole Jokića.

Iako je sazona za njih završena Džordž i Tauns pomno prate polufinalne okršaje u NBA ligi i za Srbina imaju samo reči hvale.

Tauns je imao tu nesreću da u prvom kolu plej-ofa sa svojom Minesotom naleti upravo na nezaustavljivog Jokića, pa je preneo svoje utiske.

"Jokić je supertalentovan, zbog onoga što radi sa loptom i kako uključuje svoje saigrače u igru. Jokića poznajem još od "Najki hup samita", mnogo se poštujemo. On može mnogo toga da uradi, sve dok nisam igrao protiv njega, ja nisam znao da je on toliko visok. Ogroman je. On ima tu srpsku snagu", iskren je centar Vukova.

Na njegovu priču nadovezao se i košarkaš Klipersa Pol Džordž.

"Ljudi ne shvataju, on nije atletski građen, ali šta sve može da uradi na terenu. On ima dugačke ruke, dobro skače, on kad šutne loptu ti misliš da možeš da je dohvatiš, ali je on ima tako brze reflekse", rekao je američki as.

Paul George and KAT talk the Joker nickname and defending Jokic. "I didn't realise until we played him - he's 290"#MileHighBasketball pic.twitter.com/53zkaVHD2M — n i k o l a e s t h e t i c (@nikolaesthetic) May 10, 2023

Podsetimo, košarkaši Denvera pobedili su ekipu Finiksa 118:102 u petoj utakmici polufinala plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige i sada vode sa 3:2 u seriji.

Somborac je meč završio sa 29 postignutih poena uz 13 skokova i 12 asistencija.

