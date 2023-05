OBRADOVIĆ OBJASNIO ZBOG ČEGA PARTIZAN IGRA LOŠE U POSLEDNJE VREME! Žoc bez dlake na jeziku, evo gde je nastao veliki PROBLEM!

Košarkaši Partizana pobedili su Studentski centar na teškom gostovanju, i tako izborili majstoricu za prolaz u polufinale.

Nakon utakmice, trener Partizana Željko Obradović otkrio je zbog čega je njegov tim danas igrao ispod očekivanog nivoa.

- Izjednačena utakmica sa mnogo oscilacija i preokreta. SC Derbi je odigrao odlično, a mi smo našli snage da stignemo do pobede. Želja i energija su bile tu, ali imamo velikih, velikih problema kada je igra u napadu u pitanju. Imamo neverovatno loše procente šuta, znam da je pritisak bio prisutan, ali to moramo da rešimo. Momci će dobiti dan odmora, da se osveže, da dođu sebi pre odlučujuće treće utakmice - rekao je Obradović i potom dodao:

- Kristalno je jasno da je poraz od Reala ostavio veliki trag na igračima. Odbrana je na željenom nivou, naterali smo rivala u oba meča na mnogo izgubljenih lopti, ali su problem kontrola skoka i šut. Madar? Trebalo bi da bude spreman za naredni meč.

Obradović je potom rekao da je problem kod njegovih miljenika i psihološki zamor.

- Igrači Partizana su ljudi kao i svi ostali. Odigrali su više od sedamdeset utakmica ove sezone, mora da dođe do oscilacija, mora da dođe do zamora materijala. Kod nas je problem psihološki zamor posle poraza od Reala. Moramo to da zaboravimo, iako su iza nas maestralne partije u Evroligi. Moramo da se fokusiramo na iskušenja u ABA ligi. Momci su se borili i izborili i ja im čestitam na tome.

Kurir sport