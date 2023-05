DENVER POTCENJEN - JOKIĆ JE IMAO BRUTALAN KOMENTAR NA TO: Srpski as ZAPUŠIO USTA svima u samo jednoj rečenici (VIDEO)

Košarkaši Denvera poveli su sa 2:0 u finalu Zapadne konferencije, pošto su na svom terenu savladali Los Anđeles lejkerse sa 108:103.

Tim iz Kolorada ove sezone ima najbolji učinak na domaćem terenu sa 41 pobedom i osam poraza, uključujući skor 8/0 u plej-ofu.

Nikola Jokić je upisao tripl-dabl - 13. u plej-ofu, a na konferenciji za medije posle meča upitan je da prokomentariše činjenicu da su Nagetsi potcenjeni.

"Ništa novo za nas. Da budem iskren, sviđa mi se to. Nije nas briga. Šta god... To je normalno za nas, ne obraćam pažnju na sve to. Možda se sećate kad smo igrali u 'balonu', pobedili smo Jutu i svi su pričali o tome kako su oni ispustili prednost. Kad pobedimo Kliperse, sve je o njima...", rekao je Jokić koji je dobio i lanac koji se dodeljuje najboljem defanzivcu.

"Nije to samo zbog mene. Imam ljude iza sebe, imam čoveka koji će biti tu uz mene. Nije to moj lanac, to bi trebalo da pripadne svima", zaključio je Jokić.

Serija se seli u Los Anđeles, a treći meč se igra u noći između subote i nedelje (2.30).

(Kurir sport)