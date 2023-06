SLAVNI NBA AS GLEDAO PARTIZAN U ARENI! Dragić o atmosferi u Beogradu: To su utakmice u kojima želiš da igraš!

Proslavljeni NBA košarkaš Goran Dragić pratio je uživo u "Areni" majstoricu polufinalne serije ABA lige između Partizana i Cedevite Olimpije.

Partizan je pred svojim navijačima savladao tim iz Ljubljane rezultatom 90:71 i tako obezbedio plasman u finale regionalnog takmičenja.

U razgovoru za "Mozzart sport" Dragić je otkrio da je oduševljen atmosferom koju prave navijači beogradskog kluba.

"Ma, super je. To je ono što mnogo nedostaje Ljubljani, ovakvi navijači. Mi to nemamo. Kada igraju Zvezda i Partizan, atmosfera je fenomenalna. To su utakmice u kojima hoćeš da igraš. Zaista je super", rekao je Dragić.

foto: ABA liga/Dragana Stjepanović

Slavni as je iskoristio priliku da prokomentariše i aktuleno finale NBA lige između "njegovog" Majamija i Denver Nagetsa.

"Biće zanimljivo. Malo sam iznenađen što je Majami dobio drugu utakmicu u Denveru, ali Nagetsi ipak imaju bolju ekipu, dužu klupu... Nikad se ne zna. Sad se igraju dve utakmice u Majamiju, sledeća će biti mnogo važna", kaže Dragić.

Sjajni košarkaš ističe da je NIkola Jokić njegov MVP.

"Nema druge, morao je da bude MVP i ove godine, a ako osvoji titulu biće 100 odsto MVP finala", uveren je Dragić.

Kurir sport/Mozzart