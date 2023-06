"KADA VIDIM KOLIKO JE SRBA U SVETU" Jokića obuzele SNAŽNE EMOCIJE dok je pričao Amerima o SRPSKIM NAVIJAČIMA! (VIDEO)

to, srbine!

Zbog čudesnih partija koje pruža u plej-ofu Nikola Jokić se nedeljama unazad nalazi u žiži javnosti i njegove konferencije za medije izazivaju ogromno pažnju.

Srbin je u drugom meču finalne serije zabeležio čak 41 poen, ali to, nažalost, nije bilo dovoljno da njegov tim izbegne poraz na svom terenu od Majamija, pa je rezultat u seriji trenutno 1:1. U noći između srede i četvrtka, maestralni Somborac će sa svojim timom pokušati da napravi brejk u Majamiju i vrati prednost u velikom finalu.

Pred izuzetno važan meč koji očekuje njegov tim, Nikola je na izašao pred kamere i strpljivo odgovarao na brojna zanimljiva pitanja znatiželjnih novinara, a jedno vezano za srpske navijače posebno je oduševilo ponosnog Somborca.

Veliki broj naših fanova uživo prati finalnu seriju i bodri reprezentativca Srbije, koji ne krije da mu to izuzetno prija.

"Navijači stvarno dolaze na utakmice, donose srpske zastave, skandiraju moje ime i razgovaraj sa mnom na mom jeziku. Mislim da je to stvarno kul. Kada vidim koliko je Srba u svetu i kako i dalje dolaze i donose zastave i navijaju za mene... To je zaista lepo. Lepo je igrati pred njima. I mislim da je to stvarno kul", oduševljen je Jokić.

Podsetimo, treći meč finalne serije između Majamija i Denvera na programu je u noći između srede i četvrtka od 02.30 časova po našem vremenu.

Kurir sport