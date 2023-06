BOMBA! KURIR SAZNAJE: Denver u Beogradu? Da, moguće je! Grbović: Učiniću sve da ih dovedem, sanjam meč DENVER - DALAS U ARENI!

San svih ljubitelja košarke u našoj državi mogao bi da postane java! Denver Nagetsi u Beogradu igraju jedan meč u okviru predsezone NBA lige? Da, moguće je!

Moramo da budemo realni i odmah da kažemo da još nije došlo do zvaničnih pregovora sa NBA ligom, ali jeste do inicijative i kontakata s ljudima koji mogu pomoći da se to realizuje.

Razgovor s prvim čovekom Arene Goranom Grbovićem otkrio nam je brojne zanimljive detalje o celom tom budućem projektu:

- Kada sam dolazio na ovo mesto, postavio sam sebi za cilj tri stvari. Da vratim Zvezdu i Partizan u Arenu, da dobijemo fajnal-for velikog evropskog takmičenja i poslednji... da dovedemo jedan NBA meč - počinje priču Grbović.

Nije mu bilo potrebno postavljati pitanja:

- Arena je sportska dvorana i njena glavna i istinska namena je da bude servis sporta. Dve stvari smo uspeli da postignemo, a dodaću da je pakleno teško bilo dobiti organizaciju fajnal-fora Evrolige.

Jedva sam dočekao meč Nije bilo potrebno uopšte pitati Grbovića da li je pratio meč broj pet u finalu NBA lige. - Ma, jedva sam dočekao da počne utakmica. Ne mogu da vam opišem tu sreću i ponos dok gledam Nikolu Jokića. Nema boljeg primera omladini i klincima od njega i njegovog životnog puta, ali i svega onoga što je on van terena.

Možemo tek misliti koliko je onda teška misija dovesti NBA meč, po mogućnosti "naš" Denver:

- Znate kako, uveliko radim na tome, kontaktima i razgovorima s ljudima koji mogu da pomognu oko svega. Nije tu bitan toliko materijalni aspekt, NBA liga odgravanjem mečeva širom sveta želi da promoviše košarku. A idealna destinacija za to je Beograd. London? Pa ne ide... Fudbal, ragbi, kriket - to vole "gore", ne vredi ovo s košarkom. Meni je san da se utakmicom Denver - Dalas u Beogradu otvori NBA sezona, trenutno to deluje tako daleko, ali polako... Ide leto, biće ovde bitni ljudi iz sveta košarke i za mene neće biti iznenađenje ako već sada uspemo u nameri da donesemo našoj državi i našoj deci uživo meč najjače lige sveta.

Zanimljivo da u celoj priči oko dolaska Denvera i bilo kog drugog tima u Beograd novac ne igra više presudnu ulogu. Promenile su se okolnosti, jer oni ionako imaju više nego dovoljno "zelenih" novčanica.

- To NBA ligi nije u prvom planu, već želja da se promoviše i populariše košarku širom sveta. Adut Jokić je neprocenjiv u toj priči. A cela Nikolina priča kako je preko trnja došao do zvezda je idealna za američki san. Pa i u skladu s tim bi NBA meč u Beogradu privukao neverovatnu pažnju... Želim NBA meč u Areni i radim i radiću sve da u tome uspem - odlučno završava razgovor Goran Grbović.

Dok se Nikola birao, oni puštali reklamu za čips U želji da ilustruje kroz šta su sve prošli Novak i Nikola u karijeri, Grbović je naveo dobar primere... - Dok se Jokić birao za pika druge runde drafta, 41. pik, ESPN je puštao reklamu za čips. Sada su mu se na taj način izvinili za sve to, ali on je prošao kroz trnje da bi bio ovo što je danas. Isto i Novak, znamo šta je tek sve njemu bilo na putu...

Silver: Ozbiljno razmišljamo o Balkanu! Generalni komesar NBA lige Adam Silver kaže da je moguće da se uskoro meč NBA lige odigra na Balkanu! To su njegove reči od prošle godine, a povod je bio Janas Adetokumbo. - Voleli bismo da to napravimo, da dovedemo tamo takmičenje. Znam da je Janisu to veoma važno. Video sam njegovu majku i njoj je to takođe važno. Probaćemo, nije lako prebaciti te predsezonske mečeve preko Bare. Znamo koliko je to važno ne samo Janisu nego i neverovatnim navijačima u Grčkoj.

