OBRADOVIĆ NAPUSTIO KONFERENCIJU: Ko SEJE mržnju? To je pitanje svih pitanja?

Trener Partizana Željko Obradović govorio je na konferenciji za medije posle poraza Partizana od Crvene zvezde u četvrtoj utakmici finala plej ofa.

Najpre je analizirao meč.

"Bili smo strašno nervozni i zahvaljujući velikom broju izmena smo uspeli da se vratimo i na kraju imali lepu priliku da se vratimo. Kako god, mnogo sam srećan što ćemo igrati pred našim navijačima i pozivam navijače da navijaju fer i sportski i da poštuju sve ljude iz Zvezde koji budu došli i nadam se da ćemo opet pričati o košarci posle petog meča."

Potom je govorio o petom meču.

"Nadam se da će onaj koji bude igrao bolju košarku odlučiti pobednika bez uticaja sa strane."

Govorio je o navijačima i opštoj atmosferi koja vlada.

"Zvezda je igrala jednu od najboljih utakmica i vi ste mene pitali da sam čuo nešto i da vas pitam da li ste vi čuli nešto. Čuli ste? Pre 15-ak dana sam gledao NBA i utakmice Nikole Jokića i posle toga našao neki kanal gde je bila utakmica iz 1987. Partizan - Zvezda u hali Sportova i tada sam bio igrači na obe utakmice su bili navijači oba tima i jedni i drugi su na fin i kulturan način. Šta se desilo da sada imamo ovakve situacije? O čemu se radi? Ja gledam danas dete ide sa majkom i ocem i pokazuje srednji prst i pljuje autobus, majka se smeje: Mnogo bih voleo da ne dođemo u ovakvu situaciju sa navijačima Partizana. Treba da se igra košarka, molim navijače, preklinjem ih da ne dođe do toga. Ako postavljate pitanja, pitajte na obe strane. Delegat je bio tu u prva dva meča su pala dva novčića i jedan upaljač i nadam se da ne bude tako da ne bude ni to. Igrači Partizana i Crvene zvezde zaslužuju da se priča o košarci i da li igrači treba da razmišlajju da li treba da ostanu u ovoj sredini? Zapitajte se svi. Ja to pitam sebe svaki dan sa tim igračima i navijačima Zvezde sam i dan danas prijatelj. Zvali su me da mi se izvinjavaju kao i ja što treba da se izvinjavam. Ko seje mržnju? To su pitanja svih pitanja.". rekao je Obradović i napustio konferenciju za medije.

