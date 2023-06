IVANOVIĆ POSLE NOVOG TRIJUMFA ZVEZDE: Navijači su pokazali ogroman napredak, idemo u Arenu da pobedimo!

Trener Crvene zvezde Duško Ivanović govorio je na konferencije za medije nakon pobede svog tima nad Partizanom u četvrtom meču plej ofa.

Mislim da je bila čvrsta i teška utakmica, posle ovoliko malo vremena da se spremi četvrta utakmica i malo se oseća nedostatak svežine i preciznost je malo lošija i mislim da je odbrana oba tima bila dobra. Domaći teren? Iskoristili smo ga i jedni i drugi i mi u peti meč idemo da pobedimo i moramo da verujemo u to iako će biti teško tamo. U šta ovi igrači veruju to je u svoj potencijal.Došli smo do kraja. Još jedna utakmica. Ova serija je opravdala očekivanja jer su dve ekipe odlične i teško je igrati i nama i Partizanu..

Osvrnuo se na bitnu trojku Lazarevića.

Sigurno da je taj koš bio veoma bitan i odlučujući i znate šta svi ovi momci su trenirali zajedno i svaki je spreman da igra, a na meni je da odlučim koliko će ko da igra, a svi koji uđu verujem da mogu da pomognu ekipi.

Zvezda i Partizan polažu velike nade u domaći teren.

"Velike ekipe, publika domaća ili strana može samo da motiviše pravu ekipu, a ja se nadam da smo mi prava ekipa. Mi apelujemo pre svake utakmice da publika ne vređa nikoga i da nam samo pomogne, a teško je kontrolisati to. Naši navijači su pokazali ogroman korak i publika pokazala ko je ubacio upaljač i sami su ih izbacili napolje"

Ne smatra da će pritisak biti ključan.

"Peta je utakmica i meni je ovo prva godina i hoćemo da se skoncentrišemo na ovu utakmicu i nadam se da će biti dosta jedan dan da možemo da pripremimo male promene i to će biti vrlo verovatno neki individualni kvalitet koji će odlučiti peti meč."

