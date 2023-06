AMERI U ŠOKU ZBOG NJEGOVIH REČI! Rodman pecnuo čuvenog NBA asa, pa počeo da HVALI Nikolu Jokića: On je pakleno spor, ali je bolji

Godinama unazad, srpski košarkaš Nikola Jokić je tema broj jedan u SAD. Ono što radi ovaj čovek, ne može niko, a o njegovim majstorijama i uspesima u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu konstantno se govori.

Gotovo da ne postoji ljudska i gračka veličina iz sveta košarke koja nije odala priznanje srpskom asu, a sada je u red stao i legendarni košarkaš Denis Roman.

Čuveni as Čikaga je na račun momka iz Sombora sipao hvalospeve, a čak je i "pecnuo" Lerija Birda, za kog je rekao da bi sad bio osrednji košarkaš u Evropi.

"Da je Leri Bird igrao u ovoj eri, mislim da bi bio u Evropi. Bio bi negde tamo. Njegova igra je bila pogodna za Boston u to vreme, osamdesetih. Današnji svet, dođavola, ne. Ne potcenjujem ga jer je bio sjajan igrač u to vreme, kao i ja, ali nema šanse", rekao je Rodman i dodao: "Mislim da je klinac iz Denvera mnogo bolji. O, Bože. On je pakleno spor. Mislim da je bolji od Lerija Birda. Mislim, u današnje vreme, da".

Kurir sport