VLADE ĐUROVIĆ OPLEO PO PEŠIĆU: Nije BRZ kao nekada, Srbiji se ne piše DOBRO, nešto ne štima!

Vlade Đurović poznati košarkaški trener i nije baš neki optimnista pred predstojeći Mundobasket u Japanu, Indoneziji i na Filipinima.

On je je gostujući u podkastu "Jao Mile", izneo svoja očekivanja od reprezentacije Srbije.

"Sve zavisi ko će da dođe, ako se svi odazovu - imamo dobar tim, nema dileme... Pitanje je ko će doći, kako će to ići, hoće li biti povreda... Ja ne mogu da budem optimista. Gledajući na to kako smo prošli na prethodnom Evropskom prvenstvu, nešto tu više ne štima. Nije ni nacionalni dres svetinja kao što je nekada bio. Zamislite ranije da igrač sa 19-20 godina priča da mora da se posveti telu, da iskoristi leto da se spremi, to je u moje vreme bilo sasvim drugačije. Pre je jedva čekao da igra za reprezentaciju" rekao je Đurović a potom se dotakao selektora Svetislava Pešića.

foto: Screnshot

"Selektor je u godinama i trebalo bi da ima pomoćnike koji imaju hrabrosti da mu kažu da uzme tajm-aut posle šest primljenih uzastopnih poena, da savetuju zonu i tako dalje. Niko od njih ništa ne može da mu kaže, a on je u godinama da nije svestan kao nekada. Nije tako brz u odlukama kao pre. Odličan je trener, osvojio je sve, ali ima 74 godine" rekao je poznati trener i dodao:

Ja sam stariji od njega i v.eć dugo se ne bavim ovim poslom. Po reakcijama, možda bih bio i brži od njega. To neko drugi treba da mu kaže i zato mu ja sada kažem - treba da bude okružen mladima i spremnijima. Tako je i Obradović rekao da su njegovi pomoćnici vrh. Svi u Partizanu skaču, a u reprezentaciji pomoćni treneri su tu i zadovoljni su tu. Kako ih je selektirao? Mora po stručnosti, a ne po tome koliko mu je pogodan politički, da samo ćuti..

Đurović misli da bi Dejan Milojević i Darko Rajaković bili dobra rešenja.

"Ja bih rekao da dođe Dejan Milojević preko leta, pa taj Darko Rajaković, zašto da ne? Jeste Pešić ranije bio to što jeste, ali nije u godinama da može da uzme toliku odgovornost na tebe. Pogledajte u Partizanu i Realu kako priskaču treneri. Tvoja dužnost kao pomoćnika je da to uradiš, a ako mu selektor kaže sedi dole - onda ti i ne treba. Prave se odela, plaćaju sobe, a to košta samo da bi sedeli tamo. Moraju da imaju ovlašćenja i da još nešto znaju", jasan je Vlade Đurović.

