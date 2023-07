ČUVENI VLADIMIR CVETKOVIĆ O OTKAZU JOKIĆA: Ne mogu da ga pohvalim što ne igra za Srbiju, ali DA MI JE SIN...

Odluka Nikole Jokića da ne igra za Srbiju na Svetskom prvenstvu, jer kako reče selektor reprezentacije Svetislav Pešić - nije ni fizički, ni mentalno spreman da preuzme odgovornost koja se od njega očekuje, razočarala je naciju.

Pored najboljeg košarkaša na svetu Srbiji su otkazali Vasa Micić, Nikola Kalinić, a neizvesno je igranje Stefana Jovića, Alekseja Pokuševskog i Ognjena Jaramaza. Zbog povrede ne igra ni Vladimir Lučić.

Nikola Jokić i njegova odluka danima je glavna tema u Srbiji, to je nešto što se komentariše na poslu, u autobusu, na pijaci, na putovanjima, čak i na visokim diplomatskim sastancima...

Tim povodom Kurir je kontaktirao Vladimira Cvetkovića, legendarnog srpskog i jugoslovenskog košarkaša, koji je za nacionalni tim u svoje vreme odigrao 149 utakmica. Popularni Cvele osvajač je četiri srebrne medalje, na OI 1968, na SP 1963. i 1967, te na EP 1969. godine.

- Mnogo je velika razlika u vremenu ovog sada i onog kada sam ja igrao. Pre svega u statusu igrača, primanjima, ponašanju, treningu... Sad su druge relacije, drugi odnosi, drugi statusi, druge mogućnosti... Do pre deset godina, niko nije otkazivao, ako se ne varam. Teško je sada doneti pravu odluku. Ovi koji su otkazali, koliko znam, dvojica su povređeni, a trojica umorni. Hajde, realno. Kakav stav oko Jokića čovek da zauzme - počeo je razgovor za Kurir Vladimir Cvetković i posle dubokog uzdaha nastavio:

- Imao je neverovatnu sezonu! Odigrao je više od 100 utakmica u NBA ligi, proglašen je za najboljeg igrača u Americi, time i najboljeg na svetu. Iscrpljen je do ludila, ima veliki ugovor i uskoro mu ide nova sezona. A, povreda je u sportu uvek moguća.

Nije trebalo Vladimiru Cvetkoviću postavljati pitanja, jer temu odlično poznaje i oseća.

- Šta uraditi u Jokićevoj poziciji? Očigledno je da on voli Srbiju, dokazao je to svojim izjavama. Ali, njegova karijera i životni put su u pitanju. On ima ugovor na 250 miliona. Koji bi čovek lako doneo odluku? Povreda van regularnog NBA takmičenja vuče određene posledice i isključuje ga iz tima za narednu sezonu... Kako bi to pokrilo osiguranje, ne znam.

Vratio se legendarni Cvele u svoje vreme, kada se pitanje igranja za reprezentaciju nije postavljalo.

- Ima još jedan momenat. Mi smo imali daleko veću pripadnost reprezentaciji. Ne kritikujem, govorim samo o vremenu. Nama je prevashodno bio cilj reprezentacija, kad si počinjao da igraš. Sećam se, kad sam ubacio prvi koš, san je bio reprezentacija. Sada je drugo vreme i cilj je dobar ugovor. Ne bih bio kritičan prema Nikoli, ali ne bih ni pohvalio njegovu odluku. Sve zavisi od čoveka. Njegova odluka, njegova sudbina i njegov teret.

Tada se Vladimir Cvetković zamislio i izgovorio ključne rečenice, kada je u pitanju Nikola Jokić i njegova odluka da ne igra za Srbiju na SP.

- I da mi je sin, ne znam šta bih mu savetovao. To bi morao sam da odluči. Evo, može i ovako. Ne znam šta bih ja uradio! Ja, koji obožavam svoju zemlju, Srbiju, nemam drugu sem nje. Iskreno, da imam ugovor na 250 miliona evra, ne znam šta bih radio!

Komentarisao je Vladimir Cvetković i kritike velikog broja Srba na račun Nikole Jokića poslednjih dana.

- Verovatno je normalno da nacija očekuje da najbolji igraju za Srbiju. Ali opet, svaki čovek individualno raspolaže svojim životom. Kako usaglasiti moralne i ljudske obaveze prema naciji i zemlji koju voliš, i karijeri koja ti omogućava život - bio je iskren Vladimir Cvetković.

