DA LI JE NBA AS MISLIO NA JOKIĆA? Dončić žestoko PECNUO igrače koji ne igraju za reprezentaciju: Ili ste vođa, ili niste...

Na predstojećem Svetskom prvenstvu u košarci dres reprezentacije Slovenije će nosti Luka Dončić, koji će ujedno biti i kapiten ove selekcije.

- Bilo je ovo dugo leto. Nisam mnogo razmišljao o košarci, ali sada sam srećan što sam se vratio. Biće ovo sjajan nastavak leta, sa mnogo mečeva i treninga, stvarno se tome radujem - rekao je Dončić, a prenosi slovenačko "Delo".

Presrećan je Dončić što mu je pripala ta čast da bude kapiten reprezentacije.

- Velika je ovo čast za mene (biti kapiten reprezentacije), pričao sam već sa (selektorom, Aleksandrom) Sekulićem, obavili smo razgovor i sa momcima, a upravo su oni i odlučili (ko će poneti kapitensku traku). Stvarno sam ponosan - nastavio je Luka Dončić, s kojim je u Ljubljani i njegov klupski trener, Džejson Kid.

Dončić je između redova provukao i poruku igračima koji neće nastupiti na Mundobasketu.

- Znate, nije to neka velika novost za mene, navikao sam na sličnu situaciju u Dalasu, a i ranije sam, na neki način, bio vođa u državnom timu. A za to i ne možete da se pripremite, to dođe spontano. Ili ste vođa, ili niste - rekao je Luka Dončić.

Kurir sport