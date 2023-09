ZA SVE JE KRIV ZORAN SAVIĆ! Miško Ražnatović udario po Partizanu: Neka se prisete koliko sam im igrača doveo!

Miodrag Miško Ražnatović čuveni košarkaški novinar ponovo se dotakao nesuglasica sa upravom KK Partizan.

Ražnatović je optužio Partizan da nisu govorili istinu o "slučaju Madar" podsetio crno-bele koliko im je igrača u prošlosti obezbedio.

"Sve je to deo posla. Daću vam primer jer ste odavde i poznajete Atinu. Kada je Spanulis otišao u Olimpijakos, rekli su mi da je granica za mene Hilton i da ne idem više. I nisam išao više pet godina. Rekli su mi da poznaju moje lice i da je opasno. Drugi agenti se ne bave ovim. U Srbiji ako dovedete stranca, a on igra loše, samo kažu da je bio loš igrač. Ali ako ga zastupam, kažu „A, kriv je Miško, doveo nam je lošeg igrača“. To je verovatno deo mog uspeha i moram da živim sa tim", rekao je poznati menadžer za grčke medije pa ceo slučaj objasnio detaljnije

"O Partizanu ne želim previše da pričam, jer šta god da kažem, boleće ih više od svega. Za sve je kriva uprava. Posebno Zoran Savić. Intervju predsednika, sa kojim sam u veoma dobrim odnosima, dat pre nedelju dana - jedino je tačno da se zovem Miško Ražnatović. Sve ostalo je pogrešno i pogrešno je jer je dobio pogrešnu informaciju. Nemam problem sa tim. Ono što daje gorčinu je to što je ovaj tim imao istoriju i pre ove administracije"

foto: Starsport©

Nije propustio Ražnatović priliku da kaže koliko je igrača doveo Partizanu i koliko je njih "preveo" iz tabora najvećeg rivala.

"Svi agenti na svetu zajedno nisu uradili 10% onoga što sam ja uradio. Peković je želeo u Hemofarm, konačno je otišao tamo. Dobili su i veliki otkup. Lovernj i Vesterman - nikada nisu čuli za njih. Odveo sam ih tamo. Ogroman je broj igrača Crvene zvezde koji su tamo otišli. Vitkovac, Ostojić, Bogdanović. A onda sam živeo suprotno, svi navijači Crvene zvezde su me mrzeli jer sam tamo vodio igrače. Uradio sam to jer je bilo dobro za njih. Vujošević je bio tu, igrači su se razvijali i igrali u Evroligi. Čak i da je tačno sve što pričaju o Madaru, što nije tačno, upravo je suprotno, Ne bi trebalo da reaguju ovako, jer to nije ni 10% onoga što sam ja uradio za njih u prošlosti. Takođe, pre nekoliko godina, kada je došla nova uprava i novi predsednik, imali su Trinkijerija za trenera i bili su u tragičnoj situaciji, jer su imali novca, ali nisu mogli da nađu igrače tokom sezone. Trudio sam se i sredinom sezone doveo Renfroa, Jaramaza, Jankovića i Zagorca. Četiri igrača pod ugovorom sa ACB-om. Našao sam način da sva četvorica izađu iz ugovora i dođu u Partizan kako bi počela nova era. Nažalost, očigledno imaju kratko pamćenje", zaključio je Ražnatović.

Kurir sport