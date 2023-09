VUJOŠEVIĆ KOBAN PO PARTIZAN: Trener Podgoričana otkrio TAJNU Studentskog centra!

Ekipa Studentskog centra iz Podgorice pravi je hit u regionu.

Najpre su prošle sezone pošteno namučili ekipu Partizana u plej-ofu i umalo napravili prvorazrednu senzaciju.

Ali to što im je izmaklo proletos, desilo se na Superkupu ABA lige upravo u Podgorici.

" Studenti" su mimo svih očekivanja osvojili ABA Superkup, a na tom putu stajali su im FMP, Budućnost i ponovo Partizan.

Trener Podgoričana Andrej Žakelj pohvalio je Duška Vujoševića, koji je u ulozi savetnika u ovom simpatičnom timu.

foto: @starsport

"Baš sam pričao sa Duškom proteklih dana, analizirali smo zajedno utakmice u Superkupu i razgovarali o prvoj sledećoj. Duško je košarkaška enciklopedija, šta god da ga pitaš ima odgovor, neverovatno iskustva i može da predvidi sve moguće situacije", rekao je Žakelj, pa nastavio:

"Vujošević je na raspolaganju meni i svim ostalim trenerima u klubu. Naravno, zna Partizan, Željka Obradovića i ostale trenere i stalno smo na vezi, savetuje me onoliko koliko misli da može, a na kraju, normalno, ja odlučujem".

foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Osvrnuo se Žakelj i na prvi trofej u istoriji kluba.

"Što se tiče Superkupa, normalno da to niko nije očekivao. Ni mi nismo očekivali da ćemo odigrati tri utakmice zaredom u tri dana na onakvom nivou. To nije lako, naročito u pripremnom periodu. Ekipu spremam na isti način pred svaku utakmicu. Da li je rival Partizan ili neko drugi, spremam ih da budu maksimalno fokusirani i sa dosta energije. Na papiru su bila tri jača protivnika (FMP, Budućnost, Partizan) i to je ekstra motivacija za naše igrače da pokažu da mogu da igraju. Nema potrebe da ja kao trener da protiv Budućnosti i Partizana motivišem igrače, ako su profesionalci, ako žele da uspeju, moraju sami to da osete", zaključio je trener Studentskog Centra.

Kurir sport