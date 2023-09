KADA MU JE TO ŽELJKO ISPRIČAO, NIJE IMAO DILEMU! Ledej otkrio zbog čega je ostao u Partizanu - ovo zanima sve navijače!

Obradovali su se navijači Partizana kada su saznali da će Zek Ledej i naredne sezone nositi dres aktuelnog šampiona ABA lige.

Ledej ima ogromnu ulogu u sastavu Željka Obradovića, a svojim zalaganjem i trudom na parketu brzo je postao miljenik navijača.

Imao je Ledej brojne ponude iz Evrope, ali je iskusni košarkaš ipak prelomio da ostane u prestonici Srbije, a sada je otkrio da je toj odluci kumovao i popularni Žoc.

foto: Starsport

Naime, Ledeju je rečeno da su ambicije Partizana ogromne, i da se ove sezone napada F4 Evrolige.

"To je nešto što nikad nisam čuo od njega (Obradovića), mislim uvek smo se borili, maltene smo stigli do Fajnal fora prošle godine, ali nikad nisam čuo da govori da je to ambicija i da će se za to tim boriti. Poverovao sam u to, poverovao sam u reči kluba, moja ambicija je takođe da dođemo do Fajnal fora, da dobijemo što više utakmica, da budemo među četiri najbolja. Kada mi je to rečeno, da je to ambicija, dobro sam promislio i tako sam i odlučio", izjavio je Ledej za Sportklub i potom dodao:

"Meni lično, svaki tim u kom sam cilj je da idemo do Fajnal fora. Uvek imamo priliku, čak i na početku sezone sam mislio da imamo šansu sa timom kakav smo imali tada. To je uvek moj lični cilj. Cilj je da dobijemo što više mečeva. Kada mi je trener to rekao i kada sam uzeo u obzir da on ima najviše osvojenih Evroliga, moraš i to da uključiš u razmatranje. Njegovu reč moraš da razmotriš“, rekao je Zek Ledej.

U sezoni koja je iza nas, crno-beli su osvojili ABA ligu, i bili nadomak plasmana u F4 Evrolige.

"Ne bih rekao da je magija, pre bih rekao da smo naplatili naš rad, on je bio stvaran, igrali smo čvrsto. Klub je izgrađen na toj čvrstini i želji da se pobedi. To nam i navijači daju kada dođu na utakmice. Samo smo igrali jako, dali smo svoje srce i hteli smo te pobede".

Kurir sport