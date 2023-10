ŽELJKO OBRADOVIĆ SE OGLASIO! Pred start Partizana u Evroligi govorio o NIKOLI MIROTIĆU: "Ispričaću vam SVE što ja ZNAM O TOME!"

Košarkaši Partizana u četvrtak 5. oktobra od 20.05 počinju takmičenje u Evroligi i to utakmicom protiv Makabija u Tel Avivu.

Neposredno uoči ovog susreta trener crno-belih Željko Obradović dao je intervju Nedeljniku i tu se dotakao teme koja je Srbiju intrigirala čitavo leto. Transfer Nikole Mirotića u Partizan bio je već viđena stvar, a onda je nekadašnji košarkaš Barselone odustao i otišao u Olimpiju iz Milana.

- Ispričaću vam sve što ja znam o tome. Posle nekoliko razgovora sa Nikolom koje smo imali i ja i uprava klouba, pozvao me je i rekao da sigurn dolazi u Partizan. Ostalo je da se razreše papirološke stvari između njega i Barselone i ta čitava zavrzlama. Međutim, mi smo za sve to vreme nastavili da komuniciramo. On je izuzetno vaspitan momak i svi ti razgovori bili su prijatni, sve je teklo kako treba, razgovarali smo o procesu sastavljanja tima, o igračima koje dovodimo, planovima, zanimao se za svaki detalj - počeo je priču Obradović, pa nastavio:

foto: Savino Paolella/IPA Sport / ipa- / imago sportfotodienst / Profimedia

- Posle dve nedelje takvih razgovora pozvao me je i rekao da ne može da dođe. Kad sam ga pitao zašto, rekao mi je da su u pitanju pritisci. Objasnio sam mu da smo svi mi pod pritiskom, da je to deo posla i vređanje i očekivanja i pretnje, ali da niko nije trpeo neke posledice od tog pritiska i da on sa tim može da se nosi. Tada mi je rekao da je dobio nekoliko poziva i da je prinuđen da odustane. Reći ću vam tačno kako je Mirotić meni rekao. Nije izgovorio nijedno ime, ali mi je rekao da je dobio pozive 'iz politke' i 'iz crkve'.

foto: Starsport©

Zatim je Obradović istakao kako je ovo poremetilo crno-bele, a da Mirotić nije govorio imena ljudi koji su ga pritiskali.

- Nije otkrio nijedno ime, ali mi je rekao da su u pitanju ljudi iz politike i crkve, može to i da potvrdi. Naravno da nas je poremetilo to što nije došao, jer smo dve nedelje mislili da imamo gotov posao i razmišljali smo da uklapamo i sledeća pojačanja. Kada je propalo, morali smo da se preorijentišemo. Ipak, želim da istaknem da ne želim da okrivim NIkolu za bilo šta. Imao sam potrebu da kažem navijačima Partizana sve što se dogodilo i da im uputim molbu da sve igrače dočekaju aplauzima i da im pokažu da ih poštuju i da tako dokažu svoju veličinu, to je moja iskrena molba - zaključio je Željko Obradović.

Kurir sport / Nedeljnik