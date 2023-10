SRBOMRZAC PONOVO UDARA! Ataman NAPAO svog naslednika zbog Željka Obradovića: "Zašto mu LJUBIŠ RUKU?!"

Turski košarkaški trener, Ergin Ataman, nije omiljena ličnost u Srbiji.

Stručnjak koji trenutno vodi Panatinaikos ima burnu prošlost sa ljudima u našoj zemlji, a sada je još jednom "stavio prst u oko" svima koji ga ne vole.

Ataman je napao svog naslednika na klupi Efesa, Erdema Džana, i to zato što je on poljubio ruku Željku Obradoviću i na taj način mu pokazao da ga poštuje.

- Kao Efesovog navijača, to što je Erdem Džan javno poljubio ruku trenera rivalskog kluba, to me je malo uvredilo. Zaista bi trebalo da postoji neko poštovanje. Na primer, veoma poštujem Ajdina Orsa, ali ne bih mu u javnosti poljubio ruku - rekao je Ataman.

Ergin Ataman: "Erdem Can'ın herkesin içinde Anadolu Efes'in rakibi olan bir hocanın (Obradovic) elini öpmesi, bir Efesli olarak beni biraz kırdı. Mesela benim Aydın Örs'e çok büyük saygım var ama herkesin içinde Aydın hocanın elini öpmezdim." (NTV Spor) pic.twitter.com/3VFyamn2Tp — Buzz Basket (@buzzbasket) October 17, 2023

Zaista nepotrebne reči kojima je Turčin još jednom dokazao da mu Srbi nisu omiljeni.

