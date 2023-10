MOKA SLAVNIĆ OTKRIO U KOGA SE UZDA PRED VEČITI DERBI: On je jedan od najpametnijih igrača koji su igrali u Zvezdi!

Proslavljeni jugoslovenski košarkaš i legenda Crvene zvezde Zoran Moka Slavnić rekao je pred predstojeći večiti derbi da očekuje reakciju Crvene zvezde posle smene trenera.

"I jedan i drugi tim su u krizi, domaći teren stvara veliku prednost. Očekujem pozitivnu reakciju, dolaskom Janisa Sferopulosa u Crvenu zvezdu. Promena trenera uvek čini dobro, bar za kratak period. Ovo će biti pravi derbi i veoma neizvestan", rekao je Moka za "B92"

Šta novi trener Joanis Sferopulos može da promeni za kratko vreme.

"Svaki trener donosi nešto svoje i specifično, što očekujem i od Grka. Ja ne cenim mnogo grčke trenere, ali on je bio na par mesta, gde je pokazao da je ozbiljan trener. Verovatno da će nešto od svog miljea što nosi da uspe za četiri-pet dana da im usadi. Igrači reaguju, kada dođe novi trener, imaju novi elan, vrstu dokazivanja i zbog toga je pozitivna stvar", rekao je Slavnić.

foto: @starsport

Zvezda će biti bez dvojice važnih igrača Nemanje Nedovića i Branka Lazića.

"To su dva igrača koji su standardni u Crvenoj zvezdi. Lazić dugogodišnji kapiten i normalno da su oslabljeni neigranjem njih dvojice. Mislim da to u derbiju nije ključna stvar, ne verujem da će to da bude razlog ako Crvena zvezda izgubi", rekao je on.

Slavnića se osvrnuo se i na Kevina Pantera, kao i na čitavu ekipu Partizana.

"Njegova (Panterova) forma je trenutno u padu, ali je iskusan i fantastičan igrač. Avramović nosi igru Partizana, Smailagić je sve bolji i bolji, čeka se Kaminski da se vrati u standardnu formu”, objasnio je Slavnić.

foto: Starsport©

Popularni "Moka" najviše očekuje od Šabaza Nejpira u dresu Crvene zvezde.

"Očekujem od Nejpira da će da predvodi tim. To je jedan od najpametnijih igrača koji su do sada igrali u Crvenoj zvezdi. Takođe, šuteri bi trebalo da iskažu svoj kvalitet. Derbi nije meč, gde su uvek glavni igrači oni – koji su najbolji", rekao je on.

Kurir sport