SFEROPULOS POSLE NOVOG TRIJUMFA ZVEZDE: Zadovoljan sam načinom kako smo odigrali i pojedinačnim partijama... Tražimo plejmejkera!

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Split u utakmici 13. kola ABA lige rezultatom 89:67.

Trener crveno- belihJanis Sferopulos izneo je svoje impresije posle meča.

"Čestitam igračima, koji su bili ozbiljni sve vreme. Bili smo dobri i ofanzivno i defanzivno, zadovoljan sam načinom na koji su odigrali svih 40 minuta. Zadovoljan sam i pojedničnim partijama nekih igrača, pre svega Simonovića, koji je pokazao da raste i Lazerevića, koji je odigrao dobro posle izvesnog vremena. Gilepsi je odigrao prvi meč, nije lako za njega, ali sam zadovoljan kako je igrao. Čestitam svima koji večeras slave Badnje veče", rekao je Sferopulos.

Da li Crvena zvezda traga za igračem na poziciji plejmejkera? Sferopulos je to potvrdio.

"Adam Hanga je mnogo vremena, ne samo u Zvezdi, proveo na mestima gde može da organizuje igru. Kao plejmejker. Sigurno, mi smo na tržištu i tražimo plejmejkera za kojeg verujemo da će biti dobar da pomogne ovom timu. Sa druge strane, nećemo da potpisujemo igrače sa kojima rizikujemo na mestu plejmejkera", rekao je on.

Fredi Gilespi je igrač koji je danas odigrao svoje prve minute u dresu Crvene zvezde, a nije imao poene.

"Gilespi ne može da igra četvorku. On je igrač koji dobro igra odbranu, sa mnogo energije, čuva reket. U Bajernu nije igrao mnogo i morate da znate da on sada ne treba da nauči samo naš sistem igre, već da tokom nedelja pronađe svoj ritam", istakao je on.

Što se tiče Jaga dos Santosa, on je dobio najviše kritika u poslednjih nekoliko dana.

"Jago je veoma mlad, igra prvi put na ovom nivou i igra za tim koji ima mnogo zahteva. Nije lako igrati za Crvenu zvezdu. On mora da uči, mora da napreduje. Njegova pozicija je da organizuje, igra dobru odbranu, ne samo da postiže poene. Ima neke sjajne sjajne, neke dobre, neke loše utakmice, ali to je proces. Svake nedelje i svakog meseca treba da bude bolji", rekao je Sferopulos.

Kurir sport