AMERIKANAC JEDVA SUZDRŽAVAO SUZE PRED KAMERAMA DOK JE PRIČAO O MILOJEVIĆU: Potresan govor čoveka koji je doveo Dekija u NBA

NBA oplakuje smrt srpskog trenera i proslavljenog košarkaša Dejana Milojevića.

Pomoćni trener Golden stejta preminuo je u sredu u 46. godini od posledica srčanog udara. Milojeviću je pozlilo na timskoj večeri u Solt Lejk Sitiju, prebačen je u bolnicu gde je hitno operisan, a nekoliko sati kasnije stigle su najgore moguće vesti...

Bivši predsednik Voriorsa, Bob Majers, nije mogao da zadrži suze dok je u programu uživo govorio o srpskom treneru.

"Boli. Teško je, jer kad radite s ljudima, posebno trenerima, viđate ih više od svoje porodice. Razvijete bliskost sa njima. Milojević je bio veći od života. Kada uđe u prostoriju, obasja je. To je takav gubitak, nema ga više. Žao mi je zbog njegove dece, supruge, ljudi koji su radili sa njim. Ostavio je veliki trag na ljude sa kojima je bio blizak, uključujući i mene. Srećan sam što sam ga poznavao. To je život. ", kaže vidno utučeni Majers i dodaje:

"Video sam vest i to me je pogodilo, teško je. Ne možeš to da prihvatiš odmah. Pričao sam i sa ljudima iz Golden stejta i jako im je teško. Znam da su otkazali utakmicu, nisu mogli da igraju".

Bob Majers najuspešnji predsednik Golden stejta u istoriji kluba, 2021. godine angažovao je Dejana Milojevića. Bili su jako bliski i njihova uspešna saradnja krunisana je titulom šampiona NBA lige već nakon prve sezone. Majers je prošle godine u maju napustio Golden Stejt.

