"AKO NIJE NEKO IŽIVLJAVANJE, MENI NE SMETA" Kecmanović posle EPSKOG MEČA govorio o ZANIMLJIVOJ TEMI: "To je PRESUDILO na kraju"

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Da legendarni Kvinsi Džons svojevremeno nije producirao “Triler” za Majkla Džeksona – to bi danas sjajno odradio Miomir Kecmanović!

U njemu omiljenom Melburnu – gde je do sada postigao najbolji rezultat na Grend Slemovima (4. kolo “one” 2022. godine), Miša je posle 3 sata i 21 minuta totalnog teniskog ludila prvi put u karijeri savladao 25. nocioca Jana Lenarda Štrufa sa 3:2 u setovima. Svaki parni set ovog spektakla Miša je izgubio sa 6:1, pretrpeo 5 brejkova a napravio samo 2, imao 3 meč lopte na 6:5 i spasio 2 (9:7 u taj-brejku odlučujućeg seta) i napokon realizovao četvrtu posle Kopernikanskog obrta do kojeg je došao i zasluženo i srećno, jer u ovakvim mečevima možda drugačije i nije moguće.

foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Posle desetine srećno pogođenih servisa i udaraca koji su milimetrima “kačili” liniju, fortuna se okrenula protiv Štrufa – i ogromni servis koji ga je tokom celog meča gurao zapeo je u odlučujućim trenucima taj-brejka, ali je ono što je ipak bio presudni faktor u ovoj pobedi bila – nova vera u sebe našeg asa, koji bi ovakve mečeve pre najčešće pamtio po zlu. Tražio je Miša svaki milimetar “otvaranja” do samog kraja, ostao u igri i isporučio ono najbolje što bi iko drugi ko igra ovaj sport mogao u tim trenucima za veličanstveni trijumf ispred ovoga puta 1000% posvećene srpske publike na terenu 7 Melburn Parka.

“Meč je obilovao sa puno uspona i padova. Na kraju sam bio stabilniji, više sam verovao i imao sam malo više sreće”, kaže nam Kecmanović.

Kako se osećao posle propuštenih meč lopti? “Odmah sam pomislio na prošlu nedelju, gde sam imao meč lopte protiv Drejpera – i propustio ih na onakav način, dok sam u Hong Kongu imao set lopte koje nisam iskoristio. Uspeo sam da se vratim, nekako da ostanem miran; na 7-9 sam odigrao četiri najboljih poena posle toga - ne znam ni ja kako. Stvarno sam zadovoljan”, prenosi nam on.

foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Upitan da prokomentariše brojne linije koje je Štruf ispogađao u važnim trenucima meča, Kecmanović će kratko: “To su već postale standardne stvari kada igram (smeh) ali eto – vratilo mi se dobrim sada!”

Šta se promenilo kod Miše Kecmanovića te toliko više veruje u sebe? “Definitivno se trudim da budem pozitivniji, da verujem u sebe do kraja, pa šta bude. Daću svaki put sve od sebe, posle ćemo da pričamo da li ga je s..lo ili nije, a da na terenu ću odraditi sve kako treba. Na pripremama, od osam ujutru kada ustanem, sto posto sam u svemu. Nema lutanja ni otaljavanja – dok radimo, radimo kako treba, fokusirano i intenzivno, a posle se zezamo. To je dogovor među nama – ako nije sto posto, radimo još”, jasan je Miša, i nastavio: “Na Dejvis kupu sam odigrao dva neizvesna meča koja sam dobio. I ove godine sam igrao dobro, iako sam gubio prethodne dve nedelje – ide nabolje, agresivniji sam i brži. Ima dosta pozitivnih stvari koje mi daju veru da se pokazuje to što smo radili.”

foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Naredno kolo ga vodi ka Tomiju Polu, koji je ovde imao zapažene nastupe. “Znamo se od naše 11-12 godine. Ovde je počeo dobro da igra, prošle godine je ušao u polufinale, ali trudiću se da nastavim isto ovako i ja. Znam otprilike kako igra i šta bi trebalo da radim. Radili smo i na tome da se više bavim sobom, a manje čovekom preko puta. Ako rival ima odgovor na sve što ja uradim kako treba, onda svaka čast!”

Upitan kako napreduje sa Soni Plejstejšnom i do kada bi trebao da ostane u turniru da i na tom polju zabeleži željene rezultate, Miša kaže: “Nadam se da ću uspeti da obrnem još neku, zasad mi dobro ide. Treba mi četvrtfinale ili polufinale da pređem još jednu.”

“To što ljudi ulaze i izlaze, meni to ne smeta mnogo, ne obraćam pažnju. Još na Next Gen turniru 2019. su bila ta pravila, meni je to u redu ako je u granicama normale, ako nije neko iživljavanje”, prenosi svoj stav o slobodnom kretanju publike naš igrač.

foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Brojna srpska publika ga je zdušno podržala tokom meča, a posle došla da pozdravi – lično i prison, kao što i dolikuje. “Jako sam zahvalan svima koji su došli. Njihova podrška mi je izuzetno puno značila, I možda je to i presudilo na kraju. Mnogo mi je drago što je tako, što im je stalo do mene, i nadam se da će biti tako i sledeći put”, zaključuje danas sjajni Kecmanović.

Kurir sport / Vuk Brajović