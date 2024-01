"MORA DA JE ISCRPLJUJUĆE KAD SI UVEK ZLIKOVAC" Legende ZAGRMELE zbog Novaka: "Ko se poslednji smeje..."

Srpski teniser Novak Đoković nije igrao sjajno u drugom kolu Australijan opena protiv Alekseja Popirina, ali je uspeo da "dovrši" protivnika kada je jedan navijač bespotrebno počeo da ga nervira. Đoković je čitav meč trpeo uvrede sa tribina, a onda mu je u jednom trenutku četvrtog seta prekipelo, tako da je pozvao tog "pametnjakovića" da siđe na teren i da mu to kaže u lice. Ubrzo potom zaigrao je najbolji tenis i dobio je 3:1, da bi i na konferenciji za medije pričao šta se desilo i zašto više ne želi da trpi takve stvari na teniskom terenu.

To nije prvi put da mu se dešava, s tim da ovoga puta publika nije burno reagovala, većinski je bila na njegovoj strani, podržao ga je i Nik Kirjos, dok su o ovoj temi govorile i teniske legende Martina Navratilova i Lindsi Devenport. I one ne mogu da veruju da navijači ne mogu da shvate šta rade...

"Mora da je iscrpljujuće da si uvek zlikovac. Toliko je toj publici lako da navija protiv tebe, a toliko toga si uradio. Mislim da je došao do toga da kaže da mu je to dosadilo, toliko je pobeđivao da je to već suludo. Tako da mislim da mu to više ne smeta. U svakom meču publika bude na strani protivnika, počne da mu govori takve stvari i dosadilo mu je", rekla je bivša američka teniserka Devenport za "Tennis Channel".

"Kada mu govore takve stvari, to nije u redu. Ali kao što znate, pobede su Novakova najbolja osveta i on to stalno uspeva. Tako da, ko se poslednji smeje?", naglasila je Navratilova koja je ovoga puta stala uz Đokovića, iako dobro znamo da mnogo puta to nije bio slučaj.

Podsetimo, Novak Đoković će u petak od 9 časova igrati meč trećeg kola Australijan opena protiv Tomasa Martina Ečeverija iz Argentine, tenisera koji ga inače veoma poštuje.

