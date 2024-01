SFEROPULOS GOVORIO O POVREĐENIM IGRAČIMA: Evo šta je sa Teodosićem, Nedovićem i Topićem!

Košarkaši Crvene zvezde savladali su FMP u utakmici 17. kola ABA lige rezultatom 87:54.

Crveno-beli su upisali 38. uzastopni trijumf protiv istog rivala, a trener Janis Sferopulos bio je zadovoljan posle meča.

"Mislim da smo danas bili koncentrisani i fokusirani. Bili smo ozbiljni od početka. Kako smo završili, zadovoljan sam kako smo reagovali, dobro smo odigrali u odbrani. Bez obzira na protivnika, morate da budete koncentrisani i fokusirani. Možete u suprotnom da imate probleme u ABA ligi, ali i Evroligi. Treba da nastavimo sa ovakvom odbranom, ali i ofanzivno, gde nemamo mnogo problema", rekao je Sferopulos.

Grk jedino nije bio zadovoljan početkom druge deonice.

"Gledajte, na početku druge četvrtine nismo bili konzistentni, tada prvih pet minuta nismo bili dobri na obe strane terena, ali svime ostalim sam bio zadovoljan".

Zbog čega Zvezda ima padove u igri?

"To što idemo gore-dole, to je zbog mentaliteta. Moramo da budemo čvrsti, da igramo dobru odbranu, da dobijamo velike utakmice iz dobre odbrane, to očekujem od igrača".

Objasnio je situaciju sa Nedovićem, Topićem i Teodosićem?

"Ne znamo, idemo od dana do dana. Van stroja su, ne znam šta da vam kažem. Osećaju se bolje, ali nije dovoljno da bi igrali", istakao je Sferopulos.

Kurir sport