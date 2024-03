JAGO VIDEO GRB PARTIZANA NA ZVEZDINOM TRENINGU: Pogledajte kako je Bralizac reagovao! Njegov potez izazvao HAOS na internetu VIDEO

Košarkaš Crvene zvezde, Jago dos Santos, na treningu pred meč sa Makabijem udario je grb Partizana koji se nalazio pod košem.

Crvena zvezda prolazi kroz pripreme za meč 29. kola Evrolige protiv Makabija i u beogradskoj Areni odradila je poslednji trening pred utakmicu.

tom prilikom su kamere uhvatile jedan potez Brazilca koji je izazvao različite reakcije navijača na društvenim mrežama.

Dok je stajao ispod koša plejmejker je video da se na konstrukciji nalazi grb Partizana koji je nekoliko puta udario. Sve to je snimljeno i odmah su počeli da se ređaju komentari navijača sa obe strane. Jedni ga brane, drugi napadaju.

Pristalicama crno-belih zasmetalo je to što je uradio i smatraju da je to bio nesportski potez. Sa druge strane fanovi crveno-belih gledaju na to kao dodatni motiv i pokazatelj "gladi i želje" pred završnicu sezone.

Kurir sport/Mondo

Bonus video:

00:22 Jago peva na srpskom