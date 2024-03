"ONI SU EKSTREMNO TALENTOVANI I DOBRI" Hezonja RAZBIO crno-bele, pa otkrio ključ pobede - Neću da vas lažem...

Sjajni Mario Hezonja bio je najbolji košarkaš madridskog Reala u večerašnjoj pobedi nad Partizanom.

U okviru 31. kola Evrolige, košarkaši Partizana izgubili su na svom parketu od Reala rezultatom 88:76!

"Volim da igram svuda. To je košarka. Kao što sam rekao molimo se Bogu i on nas sluša. Pogodili smo teške šuteve i okej, neću sad da vas lažem i sebe. Najvažnije je bilo da uđemo u seriju i da ih u odbrani zaustavimo. To je bilo bitno pogotovo protiv ovog tima, jer su ekstremno talentovani i dobri i hvala Bogu što smo dobili danas", rekao je Hezonja nakon utakmice i potom dodao:

"Trener je rekao da treba da ubacimo u viši stepen prenosa i to smo uradili. U ovakvoj atmosferi, ako igrate posed po posed, nećete dobro proći. Ubacili smo u viši stepen i to nam je dalo mogućnost za pobedu".

Bonus video:

00:52 Grobari pevaju nakon poraza od Reala