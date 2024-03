AKO NE VOLIŠ ATMOSFERU U BEOGRADU, ONDA NE VOLIŠ NI KOŠARKU! Motor Olimpijakosa ZAGRMEO pred Partizan: Znamo šta nas čeka!

Košarkaši Partizana u četvrtak od 20.30 igraju veoma važan meč za plasman u plej-in Evrolige.

Protivnik će biti Olimpijakos, a crno-beli su pod imperativom pobede. Posao neće biti lak, tim iz Pireja je veoma kvalitetan, a u razgovoru za Mozzart sport ovaj duel najavio je Šakil Mekisik.

- Ako cele nedelje razmišljaš o navijačima i njihovoj atmosferi...Onda nećeš igrati dobro. Lično ulazim u ovaj meč sa prethodnim iskustvom. Igrao sam već u Beogradu, igrao sam protiv Partizana i znam kako će biti u dvorani. Generalno, bio sam deo mnogih derbija u Grčkoj, tako da znam šta me očekuje i verujem da će biti zabavno - počeo je priču za Mozzart sport Mekisik, pa dodao:

- Ako ne voliš atmosferu u Beogradu, onda ne voliš košarku. Kao mladić sam sanjao da igram u atmotsferi u dvorani kao što je Partizanova. Za mene je to najbolja dvorana u Evropi. Naravno, van dvorane i navijača Olimpijakosa. Sličan je mentalitet ljudi i to mi se baš dopada kod Srbije kao države. Odlična dvorana generalno, dobar parket, meki koševi. Uz sve to uvek imaju najglasnije navijače. Idealan ambijent za košarku.

Zatim se dotakao i Partizana:

- Kada pričamo o Partizanu, moramo da napomenemo njihov napad. Jedan od najboljih u čitavoj ligi. Imaju mnogo dobrih igrača u spoljnoj liniji. Ne bih sada da toliko pričam o pojedincima. Džejmsa Nanelija bih izdvojio. Odličan je i verovatno će biti moj zadatak da ga čuvam. Panter je taj koji prednjači u igri '1 na 1'. Uspeva vrlo često da probije prvu liniju odbrane i onda ili napadne koš ili pronađe otvorenog saigrača koji je spreman na šutu. Pored toga imaju Zeka Ledeja koji je lider u reketu. Opet govorim, Partizan je zaista moćan tim u napadu sa brojnim opcijama - istakao je Amerikanac.

Za kraj razgovora, dotakao se i svoje karijere - od Pezara koji mu je bio prvi klub u Evropi stigao je do Olimpijakosa:

- Nisam ništa znao, nisam znao šta je Liga šampiona, Evrokup, ništa mi nije bilo poznato. kao klinac sam hteo u NBA ligu, nisam znao da postoji košarkaški život u Evropi. Veoma sam srećan što sam ovde da sve to osetim. Od Italije do Grčke gde mogu svi da me vide kako se borim za titule. Neverovatan put. Zahvalan sam na svemu. Verovao sam u sebe i jedan od ciljeva je bio da stvorim ovde nešto. Kada sam došao, osetio sam ljubav navijača, trenera, generalno svih ljudi u klubu zato se ovde osećam kao kod kuće - zaključio je Mekisik.

