"CILJ JE F4 I OSVAJANJE EVROLIGE! NISMO SE PALILI NA F8! KO MOŽE BOLJE, NEKA DOĐE!" Ko je kriv za Zvezdinu rolerkoster sezonu?

"Zar je važno ko je kriv, kad se već sve to desi?". Stihovi čuvenog hita u izvedbi hrvatskih muzičara Borisa Novkovića i Severine mogli bi da opišu dosadašnji tok sezone KK Crvena zvezda, bar iz ugla čelnika kluba sa Malog Kalemegdana. Samo, postoji jedan veliki problem koji pojedinci nisu ubacili u jednačinu - i te kako je važno pronaći prave krivce! Važno je, pre svega, navijačima koji su klub pratili od ambicioznih najava do najvećeg poraza u istoriji Evrolige, ali i ostatku sportske javnosti koji zaslužuje objašnjenje rolerkoster sezone.

Košarkaši Crvene zvezde teškom mukom savladali su Studentski Centar u prvom meču četvrtfinala ABA lige (83:81) ali su se na ovoj utakmici po prvi put u novijoj istoriji sa tribina mogli čuti povici "uprava, napolje".

Zvezdina sezona bila je pravi rolerkoster emocija, a ko je kriv za tako nešto?

I, ko je kriv?

Ako pitate prvog čoveka kluba Nebojšu Čovića - krivaca je mnogo... Gostujući u emisiji "U obruču", na televiziji Arena Sport, Čović je krivce za dosadašnji tok sezone pronašao u svima - od menadžera košarkaša koji su bili na oku Zvezde, a nisu došli (Hauard i Dejvis), preko dela uprave na čelu sa Milanom Dozetom i Nemanjom Vasiljevićem, trenera Duška Ivanovića i Janisa Sferopulosa, pa čak do Matijasa Lesora?! U jednom trenutku sve je podsećalo na kultnu scenu iz filma "Bure baruta" koju možete pogledati u snimku ispod.

- Mi smo imali da su se igrači javili da ih niko nije zvao. Retko kad se zove direktno igrač. Vi se družite sa menadžerima, znate da to ide preko njih. Bilo je razgovora sa menadžerom Hauarda i Dejvisa. Umesto Dejvisa je došao Tobi. Nije izabran Hauard, nije izabran Moneke. To je radio i sportski direktor Dozet, delimično se uključivao i Nemanja Vasiljević. Među simpatizerima ima ljudi koji smatraju da je moglo bolje. Ali nije urađeno jer su treneri izabrali. Isto je i sa Gilespijem i sa Smartom, koje se postavljaju kao nelogične. Gilespi je odradio korektno sa Partizanom. Smart je prvi put u Evropi, ne kažem da je pogođeno. Tompkins je doveden, njegov ugovor je 10.000 evra u tom periodu dok je povređen. Nismo imali drugi izbor i trener ga je birao. On je oporavljen i sređen, videćemo da li će ga izabrati za sledeću sezonu. On je počeo da igra, ali ne zaboravite da nije igrao godinu dana - rekao je Čović, pa dodao:

- Bili su i drugi igrači, Mozes Rajt, ali nije bio izbor trenera, zato nije došao. Da li se on sviđa meni ili vama, mi nismo treneri. Nije nikakav izgovor, ako loše biraju, onda bivaju smenjeni. To je takav posao.

Što se Lesora tiče, on je navodno kriv što je Dušanu Alimpijeviću karijera otišla u drugom pravcu, te on sada nije deo Crvene zvezde?!

- Da je Dušan Alimpijević bio slobodan, njega bismo doveli. Ali svesni ste nepravde kako je on prošao, zahvaljujući nerezonskim potezima Matijasa Lesora, nekadašnjim našim igračem koji je sada osvedočeni mrzitelj Zvezde, što mi je žao. To je promenilo karijeru vrlo perspektivnog trenera. Morao je da ode, bilo je zvižduka, napada, prozivanja i napravio je izvanrednu karijeru. Spada u grupu nekolicine perspektivnih trenera, nema ih mnogo, na koga naša košarka može da računa. Nismo imali izbora, Janis radi konkretno svoj posao, ja imam neke zadrške sa stranim trenerima. Da li smo uspešni, ne zaboravite da imamo trofej, neki nemaju nijedan ove sezone - reči su Nebojše Čovića.

foto: Michele Nucci / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Ubrzo je stigao i žestok odgovor Matijasa Lesora koji možete pročitati na sledećem linku.

Takođe, nije štedeo ni nekadašnjeg trenera, Duška Ivanovića, pre svega zbog procene oko dolaska Šabaza Nejpira na Mali Kalemegdan.

- Ko je mogao da zna da Šabaz neće biti taj. Vi ste u vašim potkastima rekli da to liči na Zvezdu. To je u Zvezdi radio Duško Ivanović, nema šta da se pravdam. Da sam hteo, nisam mogao. Duško je napravio određene greške, uvideo ih je brzo kad je počela sezona, ali je neke stvari i tada pogrešno procenjivao, mislio je da smo pogrešili sa Bolombojem. Nekakva netrpeljivost sa Šabazom se stvorila kada je Šabaz opravdano kasnio zbog porodičnog problema, to se kod Duška teže prima. Sve igrače smo doveli koje je on rekao. Ali kada nemate prvog pleja, sve vam se tumba. Treći plej, Jago, jer Teo je doveden da pomogne, Jago je u 90 odsto utakmica bio prvi plej - istakao je Čović, pa dodao:

- Igrači su bodrili Nejpira, svi su bili uz njega. Duško je fenomenalan trener i sjajan čovek. Janis je pokušao da napravi sa Šabazom nešto, ali nije išlo, ali smo razmišljali čisto ekonomski, da mi podelimo to, da mi nosimo pola, a pola Armani. Nisam video da je i Mesina sa njim nešto uradio. Ja sam mislio da smo pogodili sa prvim plejom, tako je bilo i u javnosti raspoloženje.

foto: Starsport

Zvezda je samo jednom igrala top osam fazu Evrolige, još jednom je bila blizu, a Čović je za neuspeh u toj sezoni okrivio - Željka Obradovića.

- Jeste, kada je Fenerbahče trebalo da pobedi Darušafaku, a Željko Obradović je vodio Fener i nije pobedio. Prošle sezone je bilo 17 pobeda i 17 poraza, bili smo blizu, bili smo deseti da je bio plej-in... - istakao je prvi čovek Crvene zvezde.

Dakle, prema mišljenju Nebojše Čovića - krivaca je mnogo. Određeni broj navijača je, pak, sve svalio na upravu i protiv Studentskog Centra se sa tribina moglo čuti skandiranje koje, navodno, nije pogodilo Čovića. I pored toga što je, između ostalih, bilo upućeno i njemu.

- Evo i protiv Studentskog Centra je jedna grupa vikala "uprava, napolje." Nikakav problem. Dođite, ko misli da može bolje. To sam prevazišao i sa mojim sinom dok je bio, dok su bili naručene parole "kupi mi tata klub". Niti se merim, ko može bolje, slobodno - zagrmeo je Nebojša Čović.

foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Od najjače Zvezde ikada do minus 45 u Istanbulu

Da se vratimo nekoliko meseci unazad i početak sezone koja je Delijama donela rolerkoster emocija. Tada je gospodin Čović, u jednom od svojih mnogobrojnih gostovanja, najavio najviše moguće ambicije.

- Naš cilj je osvajanje ABA lige, Kupa, domaće lige, F4 Evrolige i osvajanje Evrolige. Videćemo koliko ćemo to uspeti. Ovo je najbolji tim koji Zvezda ima od kada sam ja u klubu - rekao je Čović gostujući u jutarnjem programu TV Prva u septembru i "zapalio" vatru među Delijama.

Šta je od toga učinjeno? Krenulo je loše, brzo je bilo jasno da Zvezda neće blistati u Evroligi, ali je trofej u Kupu vratio osmehe na lica navijača. U ABA ligi uspeli su crveno-beli da obezbede prvo mesto pred plej-of, ali je potom usledio katastrofalan poraz od Efesa sa 45 poena razlike, koji će crnim slovima ostati upisan u istoriju kluba i zbog kog će obrazi dugo brideti svima koji vole Zvezdu.

Naravno, u međuvremenu su stigle i izjave poput one da se "Zvezda nikada nije ni palila na F8 Evrolige".

- Mi snosimo najveću odgovornost. Veliki broj utakmica smo izgubili na neobičan način. Košmarna sezona, ali se mi još uvek držimo u okvirima ciljeva koje smo zacrtali. Osvojili smo jedan, pred nama su još dva trofeja. Nikad se nismo 'palili' na fajnal-ejt. Laici u formi ološa pozicionirani u košarci nam pripisuju rekreativna takmičenja i da Zvezda ima ne znam koliko para. Sve što je probano na nama ove godine smo dobro izdržali - istakao je Čović u jutarnjem programu na televiziji RTS krajem marta.

Dakle, planovi su u međuvremenu promenjeni... Sada je Zvezdi ostala borba u ABA ligi i domaćem šampionatu i sezona ponovo može da krene uzlaznom linijom. Ali, ako se po jutru dan poznaje, problemi protiv Studentskog Centra dodatno su probudili bes među jednim delom navijača i deluje da bi samo titule mogle da smire situaciju. To, ipak, ne dotiče Nebojšu Čovića koji je posle gostovanja u emisiji "U obruču", već dan posle, stigao i do jutarnjeg programa na televiziji Pink.

- Mislim da je taj poraz u Istanbulu bruka i sramota, ali trebalo bi više dana da odvojimo ako hoćemo da pričamo šta je sve to bruka i sramota. Neprekidna je kampanja da je Zvezda neuspešna. Neki uspešni duže vreme ništa nisu uradili, pa osvojili jedan trofej sa 60 miliona evra. Juče nam uvale neke ljude, da li su plaćeni ili ne ili imaju emotivni naboj bez aritmije, da viču uprava napolje. Nisu nas birali, neće nas terati napolje. Drugo, gde da izađemo napolje, nek dođu dole i objasne nam kuda da izađemo? Naslušali smo se i nagledali tih priča - reči su prvog čoveka Zvezde.

foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Promašena pojačanja, brodolom u Evroligi... Šta i kako dalje?

Crvena zvezda definitivno je imala lošu selekciju igrača, pa su se tako velika pojačanja poput Šabaza Nejpira, Nemanje Bjelice, a kasnije i Treja Tompkinsa pokazala kao promašaji. Za Tompkinsa ima nade da popravi utisak u završnici sezone, ali je veliko pitanje koliko je to realno s obzirom na to u kom je stanju došao u Zvezdu i da se na njegov debi čekalo više od mesec dana.

foto: FOTO: KK Crvena zvezda

Prvi je ceh platio Duško Ivanović koji je potom sa Baskonijom stigao do osmog mesta na tabeli u regularnom delu Evrolige. Dodatna selekcija pojačanja je takođe veoma diskutabilna, pa je Fredi Gilespi neko ko je ostavio dobar utisak na samo jednoj odigranoj utakmici - večitom derbiju. Posle toga, potop!

Brodolom u Evroligi doživeli su crveno-beli, snovi navijača su srušeni, a glavno pitanje je - šta i kako dalje? Imaće uprava Zvezde priliku da trofejima u ABA ligi i domaćem šampionatu donekle spasi sezonu, ali, šta ako u tome ne uspeju? Da li će tada biti vreme za promene ili će nove izjave biti dijametralno suprotne onima sa početka sezone? Navijači gube strpljenje, problemi se gomilaju, a šta će se desiti pokazaće vreme...

Šta vi mislite, ko je kriv ili zaslužan za rezultate u dosadašnjem toku sezone KK Crvena zvezda? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

BONUS VIDEO:

01:31 Nebojša Čović - novogodišnji koktel