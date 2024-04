"TU JE NAPRAVLJENA OZBILJNA GREŠKA" Dule Vujošević u SVOM stilu o sezoni Partizana, pa bez DLAKE na jeziku govorio o Mirotiću!

Legendarni trener Partizana Duško Vujošević gostovao je u emisiji "360 stepeni" na televiziji N1. Tim povodom govorio je o mnogim temama koje zanimaju pre svega navijače Partizana, aktuelnoj sezoni, ali i o prošloj godini koja je mogla da bude istorijska.

Mnogi misle da je prethodna sezona izgubljena prilikom haosa u Madridu, ali trener koji je sa crno-belima igrao Final 4 smatra da su neki propusti napravljeni i pre tih duela u Madridu.

foto: Starsport

- Pre čitave situacije sa Realom, klub je propustio priliku da produži ugovor sa najbitnijim igračima. Znači, sa Panterom, s kojim je produžio, ali po puno većoj ceni nego što bi bio da je to radio negde sredinom sezone. Zatim i sa Lesorom, koji je u prvoj ponudi ugovor sa 600.000, nuđeno mu je 800 što je objektivno. Ali on je postao igrač tu u Partizanu, kod Obradovića i pod njegovim rukovodstvom. Njegova cena više nije bila ni na sredini sezone, 800.000, ali mislim da je za neki milion potpisao. Tu je napravljena ozbiljna greška što tokom prethodne sezone nije produženo ugovor sa ta tri bitna igrača i onda da se ta selekcija još nadopuni s nekim koji treba… Pogotovo posle Egzuma, nije trebalo se dozvoliti Madaru da ode i da se ostane praktično bez plejmejkera - rekao je nekadašnji strateg kluba iz Humske.

foto: EPA/ANDREJ CUKIC

Neizostavna tema bila je saga oko Nikole Mirotića koji je na kraju završio u milanskoj Olimpiji.

- Pravi se dogovor sa Mirotićem i ekipa se stvarno stvara u komplementarnom odnosu i na njega. On se konsultuje prilikom dolaska nekih igrača da se još više uvuče u priču i zbog opstrukcija, koje su počele kad je klub u tim krugovima objavio da je napravljen dogovor sa njim, sutradan su počele opstrukcije i pretnje i tako dalje. Sprečeno je da on dođe, što naravno njega ne opravdava. Njega ne opravdava ništa, niti pravi alibi Partizanu, ali i to je sigurno bila otežavajuća situacija za ovu sezonu. Selekcija se pokazala nedovršena, pre svega u tome što nivo tima određuje nivo najboljeg igrača tima. Uglavnom nisam zadovoljan rezultatom, ali nije isključeno da je ovaj rezultat maksimum ovoga tima - rekao je bivši trener CSKA.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

01:51 KUZMANOVIĆ O JOKIĆU