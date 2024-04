NEVEROVATNA SUMA! Otkriveno koliko novca je dao Nikola Mirotić u humanitarne svrhe! Ostaćete ZATEČENI

Bilo je mnogo priče oko Nikole Mirotića prethodnih meseci...

Dosta stvari mu je zamereno, pre svega od strane navijača Partizana, ali jednu ne može niko da mu ospori. Nikola je veliki humanitarac.

Od nedavno je i poznata suma novca koju je Nikola Mirotić uplatio na adresu fondacije "Srbi za Srbe".

Direktor ove organizacije Igor Rašula, otkrio je detalje:

- Nas dvojica smo se na kraju čuli, on je hteo da postane donator, prvi put je napravio neku manju donaciju. Drugi put je bila donacija skoro 100 hiljada evra. I kaže: "To mora da bude anonimno, ja neću ti niko da zna". Ja kažem: "Okej, može, ali ti ako nastaviš ovim tempom, dovešćeš nas u nepriliku. Od jedne organizacije koja skupi mesečno na primer 50, 60 hiljada evra, odjednom sledećeg mesec 150 hiljada evra - pričao je on i dodao:0

- Kako da ti kažem, neko će da pita: Ko je ovo anonimno dao? Jer uglavnom naši ljudi imaju averzije prema velikim anonimnim donatorima, i velikim anonimnim donacijama - rekao je Rašula u podkastu 313.

Kurir sport

Bonus video:

00:14 Delije i Grobari navijaju zajedno: Kosovo - Srbija