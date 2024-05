PARTIZAN NIJE ZNAO DA REŠI TEA, ALI DOBIĆE NAREDNE DVE UTAKMICE UZ POMOĆ GROBARA: Popularni Muta ne sumnja i veruje u crno-bele

Košarkaši Crvene zvezde napravili su krupan korak ka osvajanju titule u ABA ligi, pošto posle prva duela sa Partizanom imaju prednost od 2:0.

foto: Dado Đilas

Serija se sada posle dvorane "Aleksandar Nikolić" seli u Beogradsku arenu, gde će domaćinstvo imati crno-beli koji će u trećoj utakmici, u nedelju imati podršku 20.000 svojih navijača. Miroslav Nikolić, srpski košarkaški trener, vodio je kao šef struke oba kluba, pa je idealan sagovornik za nastavak finalne serije regionalne lige.

Popularni Muta trenirao je večite rivale u dva navrata. Partizan od 1996. do 1998. i u sezoni 2017. Što se tiče Crvene zvezde, sa njima je počeo sezone 2001. i 2002. godine.

- Prva utakmica donela je veliki naboj. Partizan je bio bolji, Zvezda nije blistala, ali je na kraju uspela da dobije utakmicu, što mnogo govori o njima kao ekipi. Druga utakmica finala bila je pravi rat!. Opet sam verovao u Partizan. Zašto? Iz samo jednog razloga, jer sam mislio da je teško dobiti dva puta istu ekipu i to u razmaku od samo dva dana. Očigledno sam se prevario - počeo je analizu za Kurir Miroslav Nikolić.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Crvena zvezda i Partizan imali su nekoliko igrača koji su blistali u dve utakmice.

- Po meni, Miloš Teodosić je glavni igrač! Partizan nije uspeo da ga reši u obe utakmice. I tu leži ključ njihova dva poraza. Njegove asistencije bile su neverovatne, uživanje je gledati takvog majstora.

Crvena zvezda je u 2024. godini pet puta zaredom pobedila Partizan, što je neverovatan podatak.

- Jeste! To je istina. Nemam objašnjenje za tako nešto. Meni to deluje čudno. Posebno što se radi o derbiju...

foto: Petar Aleksić

Treća utakmica je na programu u nedelju od 20.30 sati u Beogradskoj areni.

- Dajem prednost Partizanu! Najviše zbog publike. Oni će biti njihova najveća snaga. Navijači će nositi košarkaše Partizana. Neće crno-beli ispustiti da pobede Zvezdu pred svojim navijačima. Mislim da nema šanse.

Miroslav Nikolić nije uživo gledao utakmicu u dvorani "Aleksandar Nikolić", a upitali smo ga hoće li u nedelju veče biti u Beogradskoj areni:

- Neću biti u Areni! Utakmice gledam kod kuće. Studiozno pratim. Na TV se bolje vidi.

foto: Petar Aleksić

Pitali smo Miroslava Nikolića može li Crvena zvezda da završi seriju u trećoj, eventualno četvrtoj utakmici.

- Ne znam... Može da se desi i da Zvezda završi. Čudno je to... Nisam baba Vanga. (smeh) Zvezda posle dve pobede sada ima veliku psihološku prednost. Opet... Očekujem da bude pet utakmica. U utakmicama između Crvene zvezde i Partizana nema favorita. Nikada ih nije ni bilo. To ti je to majstore od mene - u svom stilu završio je Miroslav Nikolić.

Finale ABA lige C. zvezda - Partizan 85:82 C. zvezda - Partizan 80:73 Nedelja 19. maj Partizan - C. zvezda 20.30 Utorak 21. maj Partizan - C. zvezda 18.00 Subota 25. maj C. zvezda - Partizan 21.00

Kurir sport

00:18 KK Crvena zvezda, KK Partizan, Delije, Pionir, večiti derbi