ŽELJKO OBRADOVIĆ OTVORIO DUŠU: "Da se ne ponovi prethodna sezona"

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović govorio je o prethodnoj sezoni crno-belih koja je završena bez osvojenog trofeja, renoviranju tima, kao i izazovima koji ih očekuju.

- Iznenađujuće je bilo leto za nas jer nismo imali plan da napravimo praktično novi tim. Splet okolnosti je doveo do toga, da su neki igrači završili ugovor, da smo sa nekim igračima postigli dogovor oko raskida ugovora i kad smo seli Ostoja kao predsednik, Zoran kao sportski direktor i ja zajedno sa članovima mog stručnog štaba, jer je meni strašno bitno njihovo mišljenje, onda smo doneli odluke koje smo doneli – i zadovoljni smo s tim odlukama - rekao je Obradović u emisiji "Direktno" kod Minje Miletić.

Nastavio je o novom timu i podršci koju osećaju na svakom koraku.

foto: Dejan Ignjatović

- Mislim da su to prepoznali navijači upravo na toj simfoniji koja je bila, da su prihvatili sve nove igrače. Ostali su samo Balša Koprivica i mali Aleksa Dimitrijević od prošle godine. Tek smo u fazoni da je prošlo desetak dana od početka priprema, veoma je rano govoriti o bilo čemu, ali se oseća atmosfera koja je veoma pozitivna. To je ono što me raduje i to je maltene uvek na početku sezone – svi su puni entuzijazma, željni rada i novih i dobrih odnosa. Kad dođu neki teški trenuci, tad se prepoznaju stvari, tad se pokazuju pravi karakteri, kakvi smo svi, ali... U ovom trenutku nema razloga ni za kakvo nezadovoljstvo.

Prošla sezona bila je neuspešna.

- Desilo da smo mi promenili tim prethodne godine, da su četiri naša izuzetno bitna igrača promenila sredinu, dva od tih igrača su bili prvaci Evrope. Jedan je bio na F4, a još jedan je igrao finale NBA lige. Pričamo o velikom kvalitetu koji su ti igrači imali. Sam prelazni period prošle godine obeležila je jedna situacija na koju se ja ne bih vraćao... To je dovelo do toga da napravimo tim kakav smo napravili. Ja sam bio zadovoljan, u okolnostima u kojim smo bili kako smo reagovali. Na nesreću, ili na neznanje, kako god hoćete, jer ja verujem da sreća prati hrabre a očigledno nismo bili dovoljno hrabri. Izgubili smo 12 utakmica na jednu loptu. Samo jednu od tih 12 smo dobili.

Pretpostavljam da je to posledica toga što nismo dobro radili, što ja nisam davao dobre savete, ili što igrači nisu radili u toj završnici na način na koji smo se dogovarali. Šta god da je bilo - bilo je pogrešno. To su sigurno razlozi zbog čega nismo imali uspešnu sezonu. Na kraju krajeva, da smo dobili dve ili tri utakmice više bila bi apsolutno druga priča. Takav je sport, uvek ste na ivici, i zavisimo od toga - kako se okrene jedna utakmica, okrene vam se sezona. Treba sve uraditi da se to ne ponovi ove sezone i radićemo na tome - zaključio je Željko Obradović.

Kurir sport / B92