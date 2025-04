Partizan je uspeo da podigne trofej usred Zagreba, a gubili su rezultatom 74:72 na 0.6 sekundi do kraja posle trojke Bojana Bogdanovića .

Nekako sudbonosno srpski košarkaši protiv hrvatskih klubova ili nacionalnih timova pogađaju u poslednjim sekundama i prave neverovatne preokrete. Neki bi rekli karma, neki kosmička pravda....ali kako to i samo Hrvati kažu, kada ostane manje od 2 sekunde do kraja - "to mogu samo Srbi".