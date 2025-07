Slušaj vest

Još malo je ostalo do početka Evrobasketa koje je na programu od 27. avgusta do 14. septembra.

- Meni je drago to što je gospodin Kusturica rekao, ali to vam je onaj sindrom argumenta autoriteta. Mada, razumem to pozitivno, on ima želju da budemo kompletni. Videćemo, nadam se da će sve biti u redu. Znate, košarka je sport koji se igra sa loptom, kao i mnogi drugi sportovi, onda dok god imate posla sa loptom koja je okrugla, niko ne može ništa da vam garantuje. Nijedan rezultat. Što se tiče učešća pojedinaca, važno je da budemo zdravi, pa mislim da ćemo se svi okupiti i na tome intenzivno radi i selektor Pešić i Košarkaški savez Srbije - poručio je Čović.

Govorio je potom Čović i o U20 reprezentaciji.

- Važno je da spomenem da je igrač Mitar Bošnjaković, koji je trebalo da nastupi za reprezentaciju Srbije do 19 godina, imao poziv da igra i za selekciju do 20 godina, ali, nažalost, nismo uspeli, kao i za još jedno pet-šest igrača, da se dogovorimo sa njihovim agentima. Nažalost, postoji više načina u svemu tome, a košarkaška zajednica, da je tako nazovem, treba da bude jedinstvena u pristupu kada postavljamo određena pravila, a ne da trguje u cilju možda nekakvih drugih interesa, a to je kako će ko glasati i na koji način. To je tema za sebe o kojoj možemo da pričamo kada se završi Evrobasket. Sada nam je potreban mir, potrebno je da nas ne napadaju sa svih strana bez ikakvog razloga, a mi ćemo izlaziti sa našim informacijama i projektima, sviđalo se to nekima ili ne. To je deo našeg posla.

Dotakao se i selektora Svetislava Pešića i njegove budućnosti na klupi Srbije.

- Pešić ima ugovor sa Košarkaškim savezom Srbije do kraja Evropskog prvenstva, a to je septembar 2025. godine. Taj ugovor je potpisan kada sam došao na čelo Saveza posle 1. oktobra 2024. godine. Nakon toga, videćemo. Rekli ste da ga vole. I ja mislim da ga većina voli i da većina košarkaških ljudi i šire podržava ovo što radimo u Košarkaškom savezu Srbije koji smo stabilizovali. Ne zaboravite, KSS je bio u velikim gubicima, iznad visine kapitala, ali sada je to dosta stabilizovano.

Dodao je Čović i da postoje ljudi koji ne žele uspeh reprezentaciji Srbije.

- Nažalost, postoje ljudi koji bi jedva čekali da se dogodi loš rezultat u Letoniji da bi mogli da nastave svoje napade i na selektora i na Košarkaški savez Srbija i to je nama dodatna motivacija da radimo posao onako kako treba. A, vi kao mediji i kao istraživački novinari ćete analizirati ko je šta i kada uradio i konkretno ostavio u košarci. Mnogi mogu da pričaju, s tim što u mnogim pričama ne razlikuju mali fudbal od košarke, ali dobro.

Odgovorio je na kraju Nebojša Čović i da li Svetislava Pešića očekuje neka funkcija u Savezu kada završi trenersku karijeru.

- Mnogo žurite, čekajte da završimo ovo što nam je sada najvažniji deo posla. Ne zaboravite, mi trenutno imamo i druge selekcije koje su na Evropskim prvenstvima - tu je selekcija U20 je u Grčkoj, ubrzo počinje muška selekcija U18, krajem jula, trenutno igraju devojke U18, uskoro počinju devojke U16... Te selekcije su nama izuzetno važne. Što se tiče Pešića, videćemo sve posle Evropskog prvenstva - zaključio je on.

