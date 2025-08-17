Slušaj vest

Pre dve godine u Nišu, U18 reprezentacija Srbije osvojila je Evropsko prvenstvo. Zlatnim koracima Nikole Topića i drugova nastavila je generacija igrača starosti do 16 godina, koja je u dominantom maniru došla do kadetske titule evropskog šampiona u Tbilisiju.

Izabranici Stevana Mijovića su savladala Litvaniju u finalu 99:86 i doneli prvo zlato Srbiji u kadetskom uzrastu od 2007. godine.

Portal Meridan sport i novinar Nikola Miloradović donose sjajnu priču o zlatnim "orlićima" i predstavljaju ih na najbolji mogući način.

Prenosimo vam priču o zlatnim srpskim košarkašima iz ugla Meridian sporta.

Pre 18 godina u Grčkoj, selekcija Dragana Vaščanina popela se na vrh postolja i stavila najsjajnije odličje na grudi. MVP je bio Dejan Musli, a uz njega Nemanja Jaramaz, Aleksandar Ponjavić, Danilo Anđušić, Branislav Đekić…

Čitavo punoletstvo kasnije, Nikola Kusturica vodio je Orliće do zlata, pa je poput Muslija nagrađen priznanjem za najkorisnijeg igrača. Uz njega su rame uz rame stajali Petar Bjelica, Luka Galić, Vuk Stepanović, Ognjen Simjanovski, Marko Veselinović, Matija Lukić, Vaso Šaponjić, Luka Miladinović, Lazar Milićić, Luka Janjušević i Luka Pavlović.

MVP Kusturica, ponos omladinskih selekcija Barselone, završio je turnir kao treći strelac (20 poena u proseku) i sedmi najbolji skakač (7,7 skokova). Beležio je i 3,4 asistencije, za prosečan indeks 23,9.

Uz njega su najveći utisak ostavili svestrani centar Mege, Petar Bjelica (15 poena, 9,7 skokova i četiri asistencije), koji je takođe uvršten u idealnu petorku, kao i sjajni strelac iz Crvene zvezde, Ognjen Simjanovski (18,1 poen, 3,9 skokova i 3,9 assitencija). Budućnost je svetla.

Treba istaći i da je Lazar Miličić, koji je odigrao bitnu rolu u poslednjoj deonici finala, nastavio očevim koracima, jer je Darko Miličić 2001. bio kadetski šampion Evrope, u dresu SR Jugoslavije.

Oni su tako postali prvi otac i sin koji su osvojili zlatne medalje u kadetskom uzrastu – u istoriji srpske košarke! Marko Pecarski je osvojio dva zlata sa U18 selekcijama (nije sa kadetima), dok je otac Miroslav sa kadetima bio šampion Evrope 1983. godine, zatim juniorski šampion kontinenta 1986. i šampion sveta sa U19 selekcijom 1987. godine.

Ove godine do zlata je stigao i sin bivšeg reprezentativca Srbije i Crne Gore, Darkovog klasića sa čuvene NBA draft generacije 2003, Saše Pavlovića – Luka.

A njihov vođa sa klupe, Mijović, takođe je potvrdio veliki potencijal. Srpski stručnjak rodom iz Kragujevca, zabeležio još jedan veliki uspeh u mlađim kategorijama, pošto je prethodno radio sa mladim nadama Crvene zvezde od 2012. do 2017, u svim uzrastima. Bio je šampion Srbije sa crveno-belim kadetima 2013, naredne sezone osvojio juniorsku Evroligu kao pomoćni trener, a 2015. bio i državni šampion sa juniorima.

Nedavno je proslavio tek 32. rođendan, a posle osvajanja Evropskog prvenstva nastaviće zanat da peče uz Dragana Šakotu na klupi AEK-a. Deluje kao dobitna kombinacija i pravi korak za bivšeg trenera kragujevačkog Radničkog, FMP-a i Dinamika.



Generacija koju je u Gruziji vodio do trona, donela je drugo zlato Srbiji u konkurenciji igrača do 16 godina, a ukupno 11. u mlađim kategorijama.

Bolje od vršnjaka su na U20 kontinentalnim smotrama bile tri generacije, 2007, 2008. i 2015. Selektori su bili Vlada Vukoičić, Slobodan Klipa i Vladimir Đokić, a priznanje za najbolje na turnirima završavala su redom u rukama Miloša Teodosića, Miroslava Raduljice i Marka Gudurića.

Pre skoro 2 decenije

U konkurenciji igrača do 19 godina, Srbija je uzela svetsko zlato 2007. godine pod vođstvom Miroslava Nikolića. Pamti se čuveno finale iz Novog Sada, kada su srpski košarkaši savladali selekciju SAD, za koju su igrali Stef Kari, Patrik Beverli, Majkl Bizli, Deandre Džordan... Milan Mačvan je bio MVP, a u finalu je blistao i Mladen Jeremić sa 24 poena. Bili su tu i Miroslav Raduljica, Boban Marjanović, Stefan Marković, Marko Kešelj…

Najviše uspeha mlađe kategorije Srbije imale su na U18 Evropskim prvenstvima. Prvo je 2007. selekcija Dejana Mijatovića uzela zlato, igrali su Filip Čović, Branko Lazić, Stefan Stojačić, ponovo Mačvan…

Dve godine kasnije, Vlade Jovanović je vodio Orliće do zlata, a u timu je imao Danila Anđušića, Nemanju Jaramaza, Dejana Muslija, Aleksandra Ponjavića… Jovanović je bio na klupi i zlatne U18 generacije iz 2017. godine, kada su na terenu bili Balša Koprivica, Filip Petrušev, Marko Pecarski… MVP je bio Nikola Mišković.

Jovanovića je nasledio Aleksandar Bućan i već 2018. ponovio uspeh, a još jednom su Petrušev i Pecarski (MVP) bili u ekipi, ali i Dalibor Ilić, Arijan Lakić, Uroš Trifunović, Luka Cerovina…

Stefanović vodio...

I na kraju, poslednje zlato do Tbilisija bilo je u rukama U18 selekcije koja je u Nišu postala Evropski prvak 2023. godine, pod vođstvom Nenada Stefanovića. Nikola Topić je bio MVP, ali pamte se i pravure Bogoljuba Markovića, Mitra Bošnjakovića, Pavla Nikolića, Alekse Ristića, Andreja Kostića, Andreja Mušickog, Pavla Mišića…

Gde su oni stali, produžili su Kusturica, Bjelica, Simjanovski i drugovi… Sada nam ostaje da navijamo za još jednu zlatnu medalju, ali seniorske reprezentacije, koja od 27. avgusta napada najsjajnije odličje na Evrobasketu.

Do tada, kapa dole za momke Stevana Mijovića, za dečake koji sijaju zlatnim sjajem i ukazuju na blistavu budućnost srpske košarke.

Što se tiče mlađih kategorija, Srbija je pored zlatnih, naravno, osvajala i druge medalje. Kada je kadetski uzrast u pitanju, U16 selekcija je bila srebrna 2013, a bronzana 2009, 2012. i 2017. i 2024. godine.

U17 reprezentacija došla je do bronze na Mundobasketu 2014. godine, dok je U18 selekcija pored pet zlatnih, osvojila i tri srebrna (2011, 2014, 2024) i dva bronzana odličja (2012. i 2022).

U uzrastu do 19 godina, Srbija je srebrna bila 2011. i 2013. godine na Svetskim prvenstvima, dok su U20 selekcije pored tri zlatne, osvojile i bronzanu medalju 2014. godine, dok su 2022. bili prvi u B diviziji (pre toga 2019. završili kao 15.).