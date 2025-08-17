Slušaj vest

Kadetska reprezentacija Srbije posle 18 godina postala je šampion Evrope, pošto je u velikom finalu savladala selekciju Litvanije rezultatom 99:86.

Jedan od najzaslužnijih za uspeh naših mladih košarkaša bio je Lazar Miličić, sin našeg čuvenog košarkaškog asa - Darka Miličića.

Darko, koji je sa suprugom Zoranom, uživo sa tribina dvorane u Tbilisiju pratio finalni okršaj sa Litvancima, emotivno je doživeo uspeh naslednika.

Name, nakon završetka utakmice kamera je zabeležila dirljivu scenu. Lazar je potrčao Darku u zagrljaj, a ponosni tata lio je suze dok je grlio svog naslednika.

I mama Zorana bila je izuzetno emotivna nakon meča. Na društvenim mrežama poslala je znažnu poruku svom nasledniku:

Darko i Lazar Miličić
Lazar, Darko i Zorana Miličić Foto: Instagram

"Ponos nije dovoljno jaka reč. Moj sine, ti i tvoja ekipa ste pokazali srce, snagu i jedinstvo! Zlato na Evropskom prvenstvu - vaša krv, znoj i suze pretvoreni su u istoriju", poručila je Zorana.

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaSRBIJA NA TRONU EVROPE! Mladi srpski košarkaši slomili žilavu Litvaniju i osvojili zlato na EP
Kadetska reprezentacija Srbije
KošarkaSRBIJA - ZEMLJA KOŠARKE! Kusturica MVP evropskog kadetskog prvenstva
Nikola Kustrurica MVP
EuroBasket 2025U MINHENU SE KLIČE NIKOLI JOKIĆU! Dok je Srbija razbijala Nemačku, sa tribina se čula jasna poruka! (VIDEO)
Nikola Jokić i Svetislav Pešić
EuroBasket 2025SRBIJA DOMINIRALA, PA ONDA "MALO" ZARIBALA! "Orlovi" utišali Nemce usred Minhena, ali crni minuti u finišu brinu...
Košarkaška reprezentacija Srbije

Svetislav Pešić, svađa sa sudijom Izvor: RTS