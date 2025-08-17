Miličić u zagrljaju sa sinom

Kadetska reprezentacija Srbije posle 18 godina postala je šampion Evrope, pošto je u velikom finalu savladala selekciju Litvanije rezultatom 99:86.

Jedan od najzaslužnijih za uspeh naših mladih košarkaša bio je Lazar Miličić, sin našeg čuvenog košarkaškog asa - Darka Miličića.

Darko, koji je sa suprugom Zoranom, uživo sa tribina dvorane u Tbilisiju pratio finalni okršaj sa Litvancima, emotivno je doživeo uspeh naslednika.

Name, nakon završetka utakmice kamera je zabeležila dirljivu scenu. Lazar je potrčao Darku u zagrljaj, a ponosni tata lio je suze dok je grlio svog naslednika.

I mama Zorana bila je izuzetno emotivna nakon meča. Na društvenim mrežama poslala je znažnu poruku svom nasledniku:

Lazar, Darko i Zorana Miličić Foto: Instagram

"Ponos nije dovoljno jaka reč. Moj sine, ti i tvoja ekipa ste pokazali srce, snagu i jedinstvo! Zlato na Evropskom prvenstvu - vaša krv, znoj i suze pretvoreni su u istoriju", poručila je Zorana.

Kurir sport