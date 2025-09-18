Slušaj vest

KK Partizan u novu sezonu ulazi sa velikim deficitom pod košem. Povreda Tajrika Džonsa i Alekseja Pokuševskog, svele su crno-bele na svega dva visoka igrača, Džabarija Parkera i Dilana Osetkovskog.

Kada će se Džons vratiti na teren još uvek nije poznato, a početak sezone je blizu i okršaj protiv Dubaija na startu Evrolige (30.septembar).

Nedavno je Željko Obradović istakao da je klub tokom celog leta radio na pojačanju pod obruče, ali da iz raznih razloga nijedna petica, barem za sada, nije stigla u klub.

To bi moglo da se promeni, jer iz Monaka stižu dobre vesti za Partizan, ali i ostale klubove koji su još uvek na tržištu.

Naime, trener Monaka Vasilis Spanulis, odlučio je da pred početak sezone otpiše Nika Kalatesa i Donatasa Motijeunasa, iskusnog litvanskog centra.

Motijeunas je nastupio na 23 meča u prošloj sezoni za Monako i prosečno beležio 6,4 poena i 3,1 skok za 14 i po minuta igre.

Ostaje nam da vidimo da li će Partizan reagovati, pošto je crno-belih sveža krv pod košem potrebnija nego ikada!

