Slušaj vest

Nakon odlaska Brendona Dejvisa i Balše Koprivice, crno-beli su ostali sa samo jednom "peticom" u timu, Tajrikom Džonsom, a sada je i on van stroja zbog povrede.

Na mini turneji koja ih očekuje u Australiji Obradović će na raspolaganju na visokim pozicijama imati samo Ostekovskog i Parkera.

Trener Partizana, Željko Obradović, istakao je da je klub celo leto pokušavao da dovede centra, ali nije uspeo iz raznih razloga.

1/26 Vidi galeriju Željko Obradović Foto: Starsport

"Kada smo pravili plan za ovu sezonu, znali smo da moramo da računamo na povrede i veliki broj utakmica. Treba najmanje šest visokih igrača, a mi u ovom trenutku imamo četvoricu – Osetkovskog i Parkera koji su zdravi, te Tajrika i Pokuševskog koji su van tima. Naravno da nam treba još jedan visoki igrač, celo leto smo pokušavali i radili na tome, ali nažalost nismo uspeli iz raznih razlog", kaže u razgovoru za "Sportske" trener Partizana.

On je istakao da nedostatak visokih igrača otežava svakodnevni rad.

"Protiv Makabija su nas apsolutno nadsočili, ali pravi problem je trening. Sa ovim igračima koje imamo na raspolaganju moramo da radimo potpuno drugačije stvari, a to je veoma teško. Ipak, takav tim imamo i tako ćemo raditi. Nadam se da će situacija biti bolja kada se vratimo iz Australije, pa da tih nekoliko dana pred početak sezone iskoristimo kao mini pripreme", zaključio je Obradović.

Kurir sport