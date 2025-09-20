Slušaj vest

NBA zvezda je neočekivano došao u interesovanje javnosti u toku pauze između dve sezone.

Priču o onome što se dogodilo Kevinu Durentu je donela američka televizija "CNBC" koja je otkrila da slavni košarkaš ima ozbiljno bogatstvo "zarobljeno" zbog zaboravljene šifre.

Naime, radi se o činjenici da zbog izgubljene lozinke Durent i njegov tim ne mogu da pristupe nalogu na kojem je ozbiljna količina novca u vidu kriptovaluta.

Ovo je za "CNBC" potvrdio Durentov agent Rič Klajman.

"Radimo na pronalaženju Kevinove lozinke za njegov profil na platformi 'Coinbase'. On nikada nije prodao kriptovalute koje ima, pa je njihova vrednost sada ogromna. Bitkoin nastavlja da raste, tako da je to pozitivno", poručio je Klajman.

Durent je 2016. godine počeo da kupuje bitcoin kada je jedan bitcoin vredeo između 360 i 1.000 dolara, a aktuelna vrednost je 116.000 dolara.

"Durent već nekoliko godina nema pristup svom profilu usled greške koju smo mi napravili. Sarađujemo direktno sa timom platforme CoinBase, kako bi on povratio svoj profil", dodao je Klajman.

Nije navedeno koliko novca je "zarobljeno" Durentu, ali dobra stvar u celom slučaju za njega je to što i bez toga ne mora da brine jer je tokom karijere zaradio više od 450 miliona dolara samo od ugovora. A, kada se na to dodaju reklame, sponzorstva...

