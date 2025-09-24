Svi događaji
Aleksa ne dolazi u Beograd...

AVRAMOVIĆ NE IGRA U BEOGRADU: Doživeo je neugodnu povredu na Eurobasketu!
Sve što treba da znate o VTB Superkupu?

SPEKTAKL U ARENI! VTB Superkup stiže u Beograd: Crvena zvezda, CSKA, Dubai i Zenit u borbi za trofej! Ovo su svi detalji turnira!
Šta kažu kladionice?

CSKA STIŽE U ARENU NA MEGDAN ZVEZDI, CRVENO-BELI TEK BLAGI FAVORITI! Pogledajte kvote pred današnju utakmicu!
Šta je rekao Janis Sferopulos?

"Posle turnira na Kritu vraćamo se u Beograd gde nas očekuje veoma važan kup, VTB Kup koji se održava u Beogradu. Prvi meč igramo protiv CSKA i to je sjajna prilika za nas da naučimo kako da pobeđujemo u važnim utakmicama, da igramo u Areni i pred našim navijačima. Znam da se istog dana igra i fudbalska utakmica, ali se nadam da će naši navijači doći da nas podrže, jer je veoma važno i za naše igrače da osete atmosferu u ovom značajnom meču koji će nam poslužiti kao simulacija utakmice regularne sezone Evrolige protiv Milana, koja nas očekuje 30. ovog meseca. Očekujemo od vas da dođete i podržite nas. Prvi meč, prva utakmica kod kuće, novi tim pred našim navijačima", rekao je trener crveno-belih.