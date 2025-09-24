CRVENA ZVEZDA - CSKA! Tim Janisa Sferopulosa se predstavlja navijačima u Areni! VTB Superkup i duel protiv Moskovljana kao generalka pred novu sezonu
Do premijernog meča crveno-belih u Evroligi ostalo je manje od nedelju dana. U utorak uveče, Zvezda će na svom parketu ugostiti Olimpiju iz Milana.
Pre tog izazova, tim Janisa Sferopulosa ima još dva testa u okviru VTB Superkupa koji se održava u beogradskoj "Areni", a prvi je danas od 16 sati.
Zvezda će ukrstiti koplja sa moskovskim CSKA-om, a u zavisnosti od ishoda tog duela, u subotu će igrati finale ili meč za treće mesto protiv boljeg ili poraženog iz okršaja Zenit – Dubai.
KK Crvena zvezda - CSKA Moskva: 16.00
Šta je rekao Janis Sferopulos?
"Posle turnira na Kritu vraćamo se u Beograd gde nas očekuje veoma važan kup, VTB Kup koji se održava u Beogradu. Prvi meč igramo protiv CSKA i to je sjajna prilika za nas da naučimo kako da pobeđujemo u važnim utakmicama, da igramo u Areni i pred našim navijačima. Znam da se istog dana igra i fudbalska utakmica, ali se nadam da će naši navijači doći da nas podrže, jer je veoma važno i za naše igrače da osete atmosferu u ovom značajnom meču koji će nam poslužiti kao simulacija utakmice regularne sezone Evrolige protiv Milana, koja nas očekuje 30. ovog meseca. Očekujemo od vas da dođete i podržite nas. Prvi meč, prva utakmica kod kuće, novi tim pred našim navijačima", rekao je trener crveno-belih.