17:48

Prvo poluvreme - 44:41

Još jedna ukradena lopta Monekea i asistencija za Davidovca. Zvezda ima prednost na poluvremenu.

17:45

18. minut - 38:35

Novi preokret, ponovo Zvezda vodi.Za preokret je najazslužniji Moneke  koji je ubacio je četiri poena, asistirao Riveru, presekao napad Dubaija i potom zakucao. Doskorašji košarkaš Zvezde izviždan je u momentu dok je izvodio slobodna bacanja.

17:44

16. minut - 30:32

Razigrao se Abudu Avas koji je ubacio tri trojke iz tri šuta.

17:43

17:26

13. minut - 30:27

Novi preokret. Gosti serijom 8:3, ponovo dolaze u vošđstvo. Onda je na scenu ponovo stupio Karter. Najpre trojka iz mesta, pa sjajna asistencija za Rivera.

17:23

17:13

Prva četvrtina - 22:19

Zvezda se ponovo muči u napadu. Crveno-beli previše promašuju i ne realizuju lake poene i otvorene šuteve. Ipak krajem prve deonice crveno-beli su stegli odbranu i serijom 9:0 vode nakon prve četvrtine. Trojku za vođstvo na isteku prve deonice postiigao je Karter.

17:05

5. minut - 9:10

Izjednačen početak utakmice. Zvezda je bolje počela Nvora je vezao pet poena. Kondić raspoložen na drugoj strani.

16:32

16:30

