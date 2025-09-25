CRVENA ZVEZDA - DUBAI: Velika bitka u Areni, zvižduci Petruševu!
Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Dubaija za treće mesto na VTB Superkupu u Beogradu.
Utakmica se igra u "Beogradskoj Areni" sa početkom u 17 časova.
Finalni meč na programu je od 20 časova, sastaju se u ruskom derbiju CSKA i Zenit.
Prvo poluvreme - 44:41
Još jedna ukradena lopta Monekea i asistencija za Davidovca. Zvezda ima prednost na poluvremenu.
18. minut - 38:35
Novi preokret, ponovo Zvezda vodi.Za preokret je najazslužniji Moneke koji je ubacio je četiri poena, asistirao Riveru, presekao napad Dubaija i potom zakucao. Doskorašji košarkaš Zvezde izviždan je u momentu dok je izvodio slobodna bacanja.
13. minut - 30:27
Novi preokret. Gosti serijom 8:3, ponovo dolaze u vošđstvo. Onda je na scenu ponovo stupio Karter. Najpre trojka iz mesta, pa sjajna asistencija za Rivera.
Prva četvrtina - 22:19
Zvezda se ponovo muči u napadu. Crveno-beli previše promašuju i ne realizuju lake poene i otvorene šuteve. Ipak krajem prve deonice crveno-beli su stegli odbranu i serijom 9:0 vode nakon prve četvrtine. Trojku za vođstvo na isteku prve deonice postiigao je Karter.
5. minut - 9:10
Izjednačen početak utakmice. Zvezda je bolje počela Nvora je vezao pet poena. Kondić raspoložen na drugoj strani.