ZENIT U FINALU VTB SUPERKUPA: Zvezda protiv Duabija za treće mesto
Košarkaši Zenita iz Sankt Peterburga plasirali su se večeras u finale VTB Superkupa, pošto su u Beogradskoj areni pobedili Dubai sa 107:103 (19:24, 25:30, 28:29, 35:20).Dubai je tokom većeg dela meča bio u vođstvu, a u trećoj deonici je u nekoliko navrata imao maksimalnih plus 19.
Zenit je do preokreta i plasmana u finale došao u završnici meča, a ruski tim je do pobede vodio Aleks Pojtres sa 25 poena, uz šest skokova, dok je makedonski igrač Nenad Dimitrijević postigao 23 poena, uz osam asistencija i četiri skoka.
U ekipi Dubaija bolji od ostalih je bio Džanan Musa sa 25 poena i četiri skoka, dok je Kosta Kondić upisao 22 poena i četiri uhvaćene lopte.
Ranije danas u prvom polufinalu Crvena zvezda poražena je od moskovskog CSKA sa 67:89.
Zvezda sutra od 17.00 igra utakmicu za treće mesto protiv Dubaija, a od 20.00 u finalu se sastaju CSKA i Zenit.